UEFA aceptó la petición del Barcelona y jugará como visitante la primera jornada de Champions

La UEFA ha aceptado la petición extraoficial del FC Barcelona de jugar la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones como visitante, según ha avanzado el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Radio.

Esta decisión permitirá al club azulgrana ganar tiempo para tener listo el estadio en el que dispute los partidos como local, ya sea en el Spotify Camp Nou, que todavía no tiene los permisos para su apertura, o en el Estadio Olímpico Lluís Companys, la alternativa que baraja el club en caso de no poder jugar en el recinto del barrio de Les Corts.

El club azulgrana pidió extraoficialmente hace unas semanas a los organizadores de la ‘Champions’ jugar fuera de casa la primera fecha de la fase liga de la competición, que se disputará entre el 16 y el 18 de septiembre, para contar con más tiempo para preparar el regreso al Spotify Camp Nou, algo que cada vez parece más difícil.

Ante el retraso de los permisos para reabrir su estadio, el Barcelona ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el recinto ubicado en Montjuïc hasta el próximo febrero.

De esta manera, el Barça disputaría su primer partido como local en la segunda jornada, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, lo que dará más margen a la entidad para adecuar uno u otro recinto.

La decisión de la UEFA de permitir que el Barça juegue fuera de su estadio la primera jornada de la Liga de Campeones coincide con la visita a las obras del Spotify Camp Nou, qué emisarios del máximo organismo del fútbol europeo han realizado este mismo jueves 21 de agosto.

