Atlético Mineiro ganó 1-0 a Godoy Cruz y enfrentará a Bolívar en cuartos de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro volvió a vencer a Godoy Cruz, este jueves 21 de agosto en Mendoza, por 0-1, y selló un global de 3-1 para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará con el Bolívar boliviano.

Un solitario gol de Natanael en el minuto 48 con un extraordinario remate cruzado le permitió al equipo dirigido por Cuca ratificar la diferencia lograda en Belo Horizonte (2-1) y pasar de ronda.

En el estreno internacional del Estadio Feliciano Gambarte, el juego comenzó con polémica porque a los 3 minutos Felipe González marcó penalti por una mano en el área de Vitor Hugo, pero luego de revisar el VAR, a cargo de su compatriota Miguel Araos, revirtió su decisión.

Godoy Cruz tuvo dos opciones más para convertir: en el 21 con un remate de Roberto Fernández, despejado por el portero Everson, y siete minutos después el arquero evitó la conquista en un mano a mano con Santino Andino.

Después Atlético Mineiro manejó los tiempos y en el último cuarto de hora Godoy Cruz tuvo una clara con un remate de Lucas Arce desde media distancia que logró tapar Everson, la gran figura del partido.

En tiempo de descuento, el árbitro chileno Felipe González expulsó a Walter Montoya por un codazo sobre el ingresado Alan Franco a instancias del VAR.

Tras esta eliminación, el equipo conducido por Walter Ribonetto sigue con sequía de triunfos en este semestre y ahora deberá centrar toda su atención en el Torneo Clausura local.

Por su parte, el Atlético Mineiro, dirigido por Cuca, tendrá tiempo para programar su serie ante Bolívar, que viene de eliminar en un 4-0 global a Cienciano y buscará mejorar su posición en el Brasileirao donde es undécimo, y afrontará los cuartos de final de la Copa Brasil ante Cruzeiro.

