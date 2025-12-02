Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

¿Wilmar Roldán sintió temor en un partido? Contó detalles de su libro ‘Silbato de Oro’

En su libro, Wilmar Roldán revela cómo fue pitarles a Messi y Cristiano Ronaldo, además de desvelar anécdotas imperdibles del FPC.

¿Wilmar Roldán sintió temor en un partido? Contó detalles de su libro 'Silbato de Oro'

¿Wilmar Roldán sintió temor en un partido? Contó detalles de su libro ‘Silbato de Oro’

18:59

Wilmar Roldán / Getty Images

El árbitro colombiano Wilmar Roldán, considerado como uno de los mejores jueces del Fútbol Profesional Colombiano en su historia, conversó con Peláez De Francisco en La W acerca de su libro, ‘Silbato de Oro’, donde cuenta imperdibles anécdotas con futbolistas del rentado nacional e internacional, además de momentos clave en su carrera.

Entre las páginas de su libro cuenta cuál fue el partido en el que sintió miedo de pitar: se trata de un juego entre Deportes Quindío e Independiente Santa Fe.

Temor pocas veces me ha dado, pero en el libro relato el momento en el partido Quindío – Santa Fe”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

¿Wilmar Roldán sintió temor en un partido? Contó detalles de su libro ‘Silbato de Oro’

18:59

