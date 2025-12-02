¿Wilmar Roldán sintió temor en un partido? Contó detalles de su libro ‘Silbato de Oro’
En su libro, Wilmar Roldán revela cómo fue pitarles a Messi y Cristiano Ronaldo, además de desvelar anécdotas imperdibles del FPC.
18:59
Wilmar Roldán / Getty Images
El árbitro colombiano Wilmar Roldán, considerado como uno de los mejores jueces del Fútbol Profesional Colombiano en su historia, conversó con Peláez De Francisco en La W acerca de su libro, ‘Silbato de Oro’, donde cuenta imperdibles anécdotas con futbolistas del rentado nacional e internacional, además de momentos clave en su carrera.
Entre las páginas de su libro cuenta cuál fue el partido en el que sintió miedo de pitar: se trata de un juego entre Deportes Quindío e Independiente Santa Fe.
“Temor pocas veces me ha dado, pero en el libro relato el momento en el partido Quindío – Santa Fe”, dijo.
Escuche la entrevista completa aquí:
