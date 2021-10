¿Cómo fue el viaje al espacio de William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek?

El actor William Shatner, quien le dio vida al capitán Kirk en la saga de Star Trek, cumplió el sueño de ir al espacio. A sus 90 años se convirtió en la persona más longeva en abandonar la tierra.

Le puede interesar:

Se trata de un hecho histórico del hombre que estuvo en su vida actoral en el espacio y que ahora es una realidad. Shatner viajó a bordo del Blue Origin, que es de la compañía de Jeff Bezzos, junto a otros pasajeros.

¿Cómo fue su viaje?

El despegue fue programado para las 9:00 de la mañana desde Texas, Estados Unidos. Se realizó una tradicional transmisión a través de la televisión local como cuando los astronautas van al espacio.

Su travesía fue junto a Chris Boshuizen, exingeniero de la NASA y cofundador de la compañía de satélites Planet Labs; Audrey Powers, parte de Blue Origin; y Gen de Vries, cofundador de la empresa de software Medidata.

El cohete New Shepard despegó verticalmente y está compuesto por un lanzador y una cápsula con diseño ultramoderno que se desprende en vuelo. Sin embargo, no se mostró en vivo lo que ocurrió dentro de la nave.

La misión del actor fue experimentar la gravedad cero durante aproximadamente cuatro minutos y luego retornar a la Tierra. Luego se reportó la caída de la cápsula a 1.300 pies.

Tras su llegada en el desierto, el legendario actor de Star Trek mantuvo una emotiva conversación junto a Jeff Bezos. "Lo que me has dado es la experiencia más profunda que he vivido. No quiero perder lo que siento ahora. No tenía idea, estoy abrumado, todos tienen que tener esta experiencia", comentó Shatner en su llegada a la Tierra.

A continuación reviva algunos momentos del viaje del actor de Star Trek al espacio tras convertirse en el hombre de mayor edad en realizar un viaje de tal magnitud.

A los 34 años, actor William Shatner se puso el traje de James Tiberius Kirk en Star Trek.

A los 90, se puso hoy su traje para viajar al espacio. pic.twitter.com/2RHp5YDeqF — Federico Kukso (@fedkukso) October 13, 2021

Descenso del New Shepard pic.twitter.com/t0PxA71qbZ — Federico Kukso (@fedkukso) October 13, 2021

Touchdown de la cápsula pic.twitter.com/qFUjZ084uI — Federico Kukso (@fedkukso) October 13, 2021