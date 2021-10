Pasaportes siguen siendo un dolor de cabeza: no hay citas

W Radio ha conocido más denuncias sobre ciudadanos colombianos que aún no han podido realizar el trámite para sacar su pasaporte ante la falta de citas.

En esta ocasión, La W con Julio Sánchez Cristo ha conocido los casos de Viviana Rojas, María Fernanda Fonseca y Daniel Porras, quienes relatan los distintos inconvenientes que han atravesado por la falta de este importante documento.

“Llevamos un mes y todavía no he logrado, les he escrito hasta por Twitter y hasta el momento no he recibido respuesta”, explicó Rojas a este medio. Entre tanto, Fonseca asegura: “Pensé que en Medellín era más fácil que en Bogotá, pagué anticipadamente y no hay citas. Tengo programado el viaje para finales de noviembre y estoy muy preocupada”.

Sobre las personas que solicitan ayuda a aquellos que se hacen llamar tramitadores, Porras sugiere: “Por lo que he visto en redes sociales, las personas son engañadas porque los tramitadores realmente no son confiables y se presentan por redes sociales”.

