¿Cómo podrá acceder a los nuevos subsidios de vivienda?

El Gobierno Nacional anunció, a través del Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció un nuevo subsidio a la vivienda. Esta medida consiste en que, durante los próximos dos años, 200.000 viviendas nuevas podrán comprarse con un subsidio del Gobierno.

Malagón, junto a Carlos Alberto Ruiz, viceministro de Vivienda hablaron en Sigue La W y despejaron las dudas de los ciudadanos respecto a estos subsidios.

"Lo que le estamos entregando a los colombianos se va incrementando entre más bajos sean los ingresos. Es decir, para los más necesitados" dijo Malagón.

Carlos Alberto Ruiz, viceministro de Vivienda Queremos dinamizar la economía, pero sobre todo queremos ayudar a las familias más necesitadas:

Además, dijo que "las personas pueden acceder a este subsidio desplazándose a las salas de ventas y es la fuerza comercial quien se encargará de decirle si la vivienda aplica para esta ayuda".

Es importante destacar que para las viviendas VIS las constructoras pueden dar esa respuesta de inmediato, pero las no VIS la medida regirá desde el mes de julio. "Es importante destacar que habrá disponibilidad de subsidios hasta el 2022".

De igual manera, estas ayudas están enfocadas para compra de viviendas nuevas y en el caso particular de las que no son VIS, no será un alivio a la cuota inicial sino a la cuota que se cobra mes a mes.

Finalmente, Ruíz dijo que este es un proyecto ambicioso pues "es como si construyeramos una ciudad del tamaño de Cúcuta en dos años".