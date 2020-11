Congresistas deberán aislarse y no podrán viajar en avión por caso de COVID-19 en Cámara

Tras conocerse el resultado positivo del representante Alejandro Carlos Chacón para COVID-19, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, advirtió que todos los congresistas que asistieron al Capitolio Nacional a la sesión del 4 de noviembre se deberán aislar.

El congresista también advirtió que los parlamentarios que asistieron a la sesión semipresencial no podrán viajar en avión, antes de haber confirmado que no tienen el virus.

"El que decida no aislarse, el que decida abordar un avión, ha sido percatado por esta mesa de manera pública y directa de no poder hacerlo. Asumen responsabilidades particulares", aseguró Blanco.

El congresista Juan Diego Echavarría respondió señalando que nunca tuvo contacto directo con Chacón y criticó que se esté hablando de responsabilidades particulares de quienes decidan viajar en avión.

"Si usted sale a caminar por Bogotá, va a encontrar mucha gente que está contagiada de COVID. Y entonces por eso Usted me va a venir a decir a mí que yo no puedo viajar, que yo no puedo abordar un avión y que si lo hago incurrió en un hecho delictivo. No seamos irresponsables", aseguró.