Corte niega anular proceso contra senador Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia negó una petición de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para declarar la nulidad de la investigación por supuesta manipulación de testigos.



De esa forma, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso que le adelanta al ex presidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos al resolver las nulidades que interpuso su defensa.



Desde el año pasado la defensa de Uribe Vélez había pedido anular el proceso argumentando vicios procesales y también había pedido que se excluyeran unas pruebas de la investigación, entre esas las grabaciones de interceptaciones al excongresista Nilton Córdoba. Esta evidencia y otras relacionadas con controles telefónicos no podrían ser usadas en el proceso si hubiera prosperado el recurso.



Los abogados reprochaban que la Sala de Instrucción no hubiera adelantado desde el principio el proceso para garantizar la doble instancia, así como que unas interceptaciones al ex presidente se hubieran extraído en el marco de un proceso contra otro congresista, el representante Niltón Córdoba. Esto porque aparecía uno de los números del senador con el nombre de Córdoba.