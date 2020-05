Corte “salva” los superpoderes de la Contraloría

En Sala Plena virtual, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del Acto Legislativo No. 4 de 2019, “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal”. Este adicionó al control fiscal posterior y selectivo el control preventivo y concomitante en cabeza del contralor general de la República.

El alto tribunal lo hizo al resolver una demanda de constitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) del Acto Legislativo 4 de 2019. En este caso, la Corte concluyó que la norma demandada no sustituye la Constitución Política, por cuanto el establecer adicionalmente un novísimo sistema de control fiscal como el examinado –preventivo y concomitante- (no previo) no constituye per se una afectación del principio de separación de poderes.

De este modo, la propia norma constitucional examinada justamente establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales dicho control debe ejercerse. En efecto, el nuevo modelo de control fiscal: