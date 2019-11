"¿De qué me hablas, viejo?": La respuesta del presidente Iván Duque a periodista

El periodista Jesús Blanquicet denunció en Twitter haber sido víctima de una agresión física por parte de la policía y cuerpos de seguridad luego de que le hubiera formulado una pregunta al presidente Iván Duque por el bombardeo en el Caguán.

En el video se observa cómo el periodista se acerca al mandatario y le pregunta por el bombardeo y la moción de censura contra el ministro de Defensa.

La respuesta de Iván Duque fue “¿de qué me hablas, viejo?”.

Este tema del bombardeo es “el tal paro nacional agrario no existe” de Duque. Ante la pregunta sobre el tema, el presidente responde: “DE QUÉ ME HABLAS VIEJO?” pic.twitter.com/4Y17OFDfu6

Acabo de ser víctimas de una agresión física en el Puerta de Oro cuando le pregunté a @IvanDuque por el bombardeo en el Caguán. “De qué me hablas viejo" fue su respuesta. La @PoliciaColombia y cuerpos de seguridad de presidencia me retuvieron y me golpearon. pic.twitter.com/h60lFxaCb1