Delitos de soldados no son responsabilidad institucional: Ejército ante la JEP

Durante la entrega a la JEP del informe "Catarsis", el general Wilson Chawez Mahecha, subjefe de estado mayor conjunto de operaciones del comando general de las Fuerzas Militares, señaló que los crímenes cometidos por soldados durante el conflicto, entre los que se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, son de responsabilidad netamente individual.



El alto oficial defendió que no pueden calificarse de un fenómeno institucional que involucre a todo el Ejército, como asegura, "se quiere hacer ver".



"El hecho que algunos integrantes de la institución hayan cometido conductas contrarias a la ley, representa una responsabilidad netamente individual, mas no institucional como se quiere hacer ver, no puede deslegitimar la condición de víctimas de nuestros soldados" indicó el general.

De acuerdo con el alto oficial del Ejército, los militares y sus familias fueron sometidos a vejámenes como desplazamiento (223.357), homicidios (18.996), secuestros y desapariciones forzadas (5.729) así como las minas antipersonal, crímenes de guerra que no pueden ser olvidados ni las víctimas dejar de ser "dignificadas".



Además pidió que el Tribunal de Paz haga que los responsables de esos crímenes aporten a la verdad y pidan un perdón "sincero".