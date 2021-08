Demostraré que actué correctamente: Fajardo sobre imputación

El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, Sergio Fajardo, será acusado por la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia por posibles irregularidades en un contrato que se firmó durante su administración departamental.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el exgobernador manifestó que demostrará que actuó correctamente: "Siempre he dicho: acúseme de donde se me tiene que acusar. No hicimos nada incorrecto, es la forma como manejamos todo. Cinco años rogando para tener la oportunidad de defenderme y por fin la tengo".