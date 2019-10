Denuncian plagio en el plan de gobierno del candidato a la Alcaldía de Samaná, Caldas

Ante el Consejo Nacional Electoral reposa una denuncia contra el candidato a la Alcaldía de Samaná, Caldas, por la coalición Juntos hagamos historia-Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), Alfredo Valencia, por presuntamente plagiar el plan de gobierno del candidato de Puerto Salgar, Cundinamarca, Jaime Maldonado.

Llamó la atención de los residentes de Samaná no solo que el texto tiene 75% de similitud al de Puerto Salgar, si no que demás a pesar de ser médico, se hace referencia dentro de las propuestas al hospital Diógenes Troncoso del municipio del departamento de Cundinamarca y no al Hospital San José de Samaná. Por otro lado, también generó indignación que una de las propuestas en Puerto Salgar, por su alta temperatura, es sembrar árboles lo cual en el clima templado de Samaná no es necesario, por lo tanto, consideran que la propuesta no tiene sentido para ese municipio.

En la denuncia ante el CNE también se hace referencia a que el plan de gobierno no estaba publicado en la página de la Registraduría "obstaculizando su acceso al público". Al consultar al ente este asegura que hubo un error de programación y por eso no estaba visible. Intentamos comunicarnos con ambos candidatos pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Presentación previa del documento adjunto: