Desarticulan banda La Montaña, distribuidora del 2CB en Manizales

Las autoridades capturaron a 9 presuntos integrantes de la banda La Montaña, dedicada al narcotráfico en Manizales y a 3 presuntos miembros del ELN que vendían droga a esta banda.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín de la Policía, explicó que esta organización está al nivel de La Cordillera de Pereira y que estaba encargada de la distribución del 2CB en Manizales, donde cobraban entre 80 mil y 120 mil pesos por gramo.

Entre los capturados está alias Guacamayo, uno de los líderes de la banda que además ya había cumplido varias sentencias por concierto para delinquir, hurto y tráfico de estupefacientes. También fue detenido alias Don Víctor, otro de los jefes de la organización.

La directora contra el crimen organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, explicó que esta banda está señalada del asesinato del jefe de la Unidad de Vida de la Policía en la ciudad, como retaliación por los operativos en su contra.

Agregó que entre los capturados hay un abogado "que se encargaba de constreñir a nuestros testigos y víctimas para que no declararan en contra de los cabecillas" y que la banda también realizaba hurtos bancarios y residenciales.

A esta banda se le decomisaron para extinción de dominio cerca de 100 bienes avaluados en $58 mil millones, entre los que había establecimientos comerciales, vehículos de alta gama y fincas lujosas.

A los detenidos se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, narcotráfico y homicidio.