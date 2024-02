Documental La Negociación miente sobre el Centro Democrático: Claudia Bustamante

Un fuerte debate tiene escenario en las redes sociales, donde han comenzado a surgir voces de rechazo en contra de la difusión, por parte de la distribuidora de cine CineColombia, del documetal La Negociación, de la directora Margarita Martínez, en periodo en que hasta el momento solamente se conoce el trailer de la pieza filmica.

El debate tomó fuerza luego de que el senador Álvaro Uribe, de quien aparecen algunas declaraciones en el documental, se manifestara a través de las redes sociales afirmando que dicho documental; trailer, atenta contra su imagen y la del ex ministro Fernando Londoño.

La W habló con las diferentes partes de este debate para conocer su punto de vista, luego de que se conociera que, ante el surgimiento de críticas por una parte de la sociedad, Cine Colombia estudia retirar de cartelera la emisión de dicha pieza fílmica. Incluso, la W Radio pudo constatar que el tráiler ha sido retirado de la plataforma web de dicha empresa de entretenimiento.

Para Munir Falah, presidente de Cine Colombia, el tráiler de "La Negociación, ha generado mucha polémica", y afirma que es la razón por la cual han decidido estudiar la posibilidad de retirarlo de su oferta, en días previos a su lanzamiento oficial.

Falah afirma que “lo que menos queremos hacer es generar polémica y polarizar aún más al país”, señalando que no han recibido presiones para retirar el documental de su oferta, y recordando que en ocasiones anteriores ya se han proyectado en sus salas de cine algunas películas y documentales referentes al conflicto armado colombiano.

“Es imposible pasar todos los documentales, eso no es censurar, es decidir que se pasa y que no se pasa”, afirmó en su defensa el empresario, quien afirma que la decisión final de la compañía se conocerá entre el martes y el miércoles de esta semana, y a quien se le preguntó si retirar de cartelera el documental que ya se había anunciado podría ser visto como un episodio de censura.

Durante la entrevista, Falah también buscó argumentar su dilema afirmando que "hay cosas en que uno debe pasar la página", y pasó a cuestionar la temática del documental de autoría de la periodista Margarita Martínez, señalando que los cineastas colombianos deberían cambiar de temáticas en sus producciones, citando que son temas que han hecho daño al país, y señalándolos como posible causa de que el recaudo de todo el cine colombiano solo equivalga al 2% de la taquilla.

Por su parte, Claudia Bustamante, militante del partido Centro Democrático, y una de las personas que se ha quejado a través de las redes sociales del tráiler del mencionado documental, afirmó que su protesta no es una violación a la libertad de expresión ni busca censurar el film. Sin embargo, manifestó que "me preocupa enormemente que se diga que ésto es arte, entiendo que detrás hay un trabajo artístico importante, pero acá estamos hablando de mentiras”.

Se manifestó molesta porque, según ella, el tráiler señala como "enemigos de la paz" a miembros del Centro Democrático, y aclara que "el documental está diciendo una mentira, nosotros no somos enemigos de la paz, nosotros lo que dijimos fue que estábamos en contra de las negociaciones con las Farc".

Como crítica al documental de Martínez dijo que no era justo en el uso de su lenguaje y afirmó que no se presentaba a "las Farc en su dimensión", señalando incluso que "no se les trata de asesinos".

Señala a su vez que tampoco buscan presionar a Cine Colombia con sus trinos, y explica que su pronunciamiento es netamente una opinión frente al tráiler. Señaló que "los uribistas no estamos en contra de que ese sector de izquierda saque sus documentales".

Finalmente, Margarita Martínez, periodista y documentalista, recordada por producciones como el documental "La Sierra", afirma que hasta la fecha no ha sido notificada por parte de Cine Colombia de la cancelación de la proyección de su documental, y que hasta el momento la única información que ha recibido es que "está reevaluándose".

Martínez señala que su trabajo es el resultado de "un ejercicio juicioso de recopilar información de todas partes", afirmando incluso haber buscado la entrevista con el expresidente Uribe Vélez, quien ante la negativa de hablar, si le suministró algún material grabado en reuniones internas del Centro Democrático y en escenario en plaza pública, documentos que fueron incluidos en el documental, y que reflejarían la opinión de dicho partido político frente a los diálogos y acuerdo de paz entre el Gobierno de turno y la guerrilla de las Farc.

“Pensé que dos años después del acuerdo teníamos la posibilidad de mirar nuestra historia y de revaluar lo que pasó, de tener pensamiento crítico, de ayudar”, señala Martínez quien presenta su trabajo documental como un documento histórico, una herramienta para mirar en retrospectiva lo sucedido en su momento, y analizar con el paso del tiempo las posiciones que polarizaron al país.

“Yo espero que Munir Falah no vaya a sacar de cartelera la negociación, al contrario, deberíamos ampliar las posibilidades de que este documental se vea, los colombianos podamos reflexionar y veamos en las voces de los protagonistas lo que fue este periodo”, puntualiza la autora

