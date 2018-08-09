Duque anuncia fortalecimiento de Fuerza Pública en el Catatumbo en sus primeros 100 días

El presidente de la República, Iván Duque, anunció un refuerzo en las capacidades de la Fuerza Pública en el Catatumbo, luego de un consejo de seguridad realizado en Tibú.

"Hoy podemos nosotros decir, con plena satisfacción, que en esta región vamos en los primeros 100 días de Gobierno a fortalecer la capacidad operacional, la capacidad disuasiva y efectiva de la Fuerza Pública para enfrentar las distintas amenazas del crimen organizado que están afectando a la población", dijo Duque tras el consejo de seguridad en el que participó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la cúpula militar y policial.

Agregó que la iniciativa se pondrá en marcha porque “queremos que el Catatumbo sea una región que esté libre de esos ataques inmisericordes que muchos grupos criminales han venido haciendo por tanto tiempo".

Igualmente, dijo que solicitó a los mandos militares que pongan en marcha una estrategia para que los campesinos de la región puedan comercializar sus productos a un precio estable. "Le he pedido al alto mando militar que avancemos en una campaña de emprendedores comunitarios, para que, a instancias de las estructuras y de las capacidades que tienen acá los miembros de la Fuerza Pública, podamos reunir a pequeños productores de esta región con compradores y adelantar unos esquemas de agricultura por contrato, para que puedan garantizar que sus productos puedan ser vendidos a un precio estable".

El Presidente también hizo anuncios sobre infraestructura, al indicar que se terminarán las obras de la vía Tibú-La Gabarra y la conexión Tibú-La Mata, "desarrollando un corredor de competitividad que permitirá, no solamente que salgan muchos de los productos de esta región, sino que además conecte a esta región con centros de competitividad en todo el país”.