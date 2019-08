Duque avaló extradición de ‘Don Ti’, presunto narco que intentó colarse en la JEP

El presidente Iván Duque concedió la extradición a los Estados Unidos de Tito Aldemar Ruano, alias ‘Don Ti’, uno de los 253 colados en las listas de las FARC.

Según la Policía, ‘Don Ti’ era socio de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y además controlaba los eslabones de la cadena del narcotráfico en Nariño.

Este presunto narcotraficante deberá cumplir su condena en Estados Unidos y retornar a Colombia para cumplir con las eventuales condenas que le dicten las autoridades.

Sin embargo, su entrega se condicionó a que se deje en firme la decisión de la JEP de no avocar conocimiento de la solicitud de la garantía de no extradición al no pertenecer a las Farc.

