Duque llamó al niño que le pidió en redes sociales reabrir los colegios

Jacob, un niño de ocho años, grabó un video donde le pide al presidente Iván Duque reabrir los colegios para reencontrarse con sus compañeros y profesores.

En el mensaje, que se viralizó en Twitter, aseguró que los niños necesitan retomar el juego y el aprendizaje presencial porque “las pantallas los están arruinando”.

“Esto es muy estresante, todos estamos estresados. Queremos recuperar la alegría, muchos niños solo tienen colegios, nosotros somos los menos afectados por el virus y por qué nos tienen encerrados. Queremos volver al colegio, ver a nuestros amigos, espero que tome una gran decisión”, dice.

El video lo grabó Mónica Londoño, la madre del menor, con el propósito de que le llegara al presidente Iván Duque.

Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: “Mamá, ¿tu crees que el Presidente sí verá mi mensaje?”. Intentémoslo, le dije... pic.twitter.com/3y76lkhrEL