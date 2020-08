[Video] Con voz quebrada, ministra del Interior se refirió a la situación de Álvaro Uribe

Durante una intervención en la Comisión Séptima del Senado, la Ministra del Interior, Alicia Arango, lamentó la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Congreso y aseguró que “el Senado perdió a un gran senador”.

La ministra Arango recordó su trabajo con el expresidente y dijo sentirse "huérfana" en la comisión de la que hacía parte el senador Uribe Vélez.

“Quiero decirles que me duele la situación del presidente Uribe, que lo extraño y que soy ministra, pero también soy persona y como persona tengo sentimientos y no tengo sino agradecimiento con él. Decirle que el Senado perdió a un gran senador, a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida”, señaló.

El expresidente Uribe renunció el 18 de agosto al Congreso de la República, 15 días después de que la Corte Suprema de Justicia dictara una medida de aseguramiento en su contra, en el marco de un proceso por supuesta manipulación de testigos.