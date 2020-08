No hay una sola prueba que diga que soy un peligro para la sociedad: Álvaro Uribe

En diálogo con La W, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre su detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Al respecto, el exmandatario y hoy senador aseguró que se siente "secuestrado", pues se han producido ocho violaciones a sus garantías procesales: "El secuestro es la detención ilegal a una persona, yo estoy en una prisión domiciliaria ilegal, porque se han violado los requisitos constitucionales para que se tome la decisión".

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe el pasado 4 de agosto, al considerar que existen riesgos de que se produzca una obstrucción a la Justicia en medio del proceso.

Al respecto, el expresidente Uribe manifestó en La W: "No hay una sola prueba que diga que soy un peligro para la sociedad, ni de que yo obstruyera a la justicia. Infieren que esto se debe a mi temperamento (...) (y) violan todas mis garantías".

Este caso se remonta al año 2012, cuando el hoy senador demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda. En aquel entonces, Cepeda preparaba una denuncia en el Congreso contra el exmandatario por presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el proceso contra Cepeda cambió de rumbo cuando José Luis Barceló, magistrado de la Corte Suprema, recibió el caso. Posteriormente, no solo lo archivó, sino que abrió una investigación en contra del demandante por un presunto caso de manipulación de testigos.

"Yo no tuve la iniciativa de hablar con uno o con otro como dice la Corte, solo pedí que se corroborara la información que a mí me llegaba. No tuve ningún contacto con Juan Carlos Sierra (...) no han querido escuchar a Lisa Ruth, tampoco a quien tomó declaración al 'Tuso' ni a Roque Arismendy", manifiesta Uribe al respecto.

Sobre el magistrado, Uribe advirtió: "He demandado al magistrado José Luis Barceló porque ha dicho "voy a meter preso a Uribe"".

Así, el expresidente manifiesta en La W que este caso procede por una persecución en su contra: "Un cabecilla del 'cartel de la toga', Leonidas Bustos, está asilado en Canadá. Decía que "había que condenar a Uribe" y que ese no era un tema jurídico, sino político. Hay un encadenamiento político que parte de la rabia que sienten algunas personas hacia mí. Se ha creado un ambiente de opinión en el que me tratan como a un criminal".

Por lo anterior, el senador Uribe aseguró que pide a los colombianos "un mínimo de objetividad: no me absuelvan por compasión ni me condenen con rabia. Yo no quiero una sola mentira para favorecerme".

Por otra parte, el senador se refirió a la propuesta de reforma a la justicia que impulsa su partido: "En mi gobierno se adelantaron muchas reformas a la justicia (...) hace cinco años, el Centro Democrático presentó otra reforma. Es un tema que viene desde atrás".

