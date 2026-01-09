Lluvias dejan inundaciones en varios barrios de Girardot, Cundinamarca

La Delegación Departamental Bomberos Cundinamarca, a través del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Girardot, informó que debido a las fuertes lluvias en Girardot han causado inundaciones en diferentes barrios del municipio.

De acuerdo con la información, los barrios Vivisol, Santa Isabel, Gólgota presentan mayores inundaciones debido al colapso del alcantarillado tras las crecientes súbitas de unas quebradas que pasan por el municipio.

Lea también:Más de 6 mil familias en Buenaventura afectadas por las lluvias

En este momento, las entidades de socorro entre ellos Bomberos Oficiales, personal de la Alcaldía, con entidades de empresas públicas se encuentran verificando posibles aceptaciones en zonas del casco urbano.

Escuche la noticia aquí:

Escuche W Radio en vivo aquí: