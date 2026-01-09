ELN confirma que tiene en su poder a los cinco policías secuestrados en el Catatumbo

Norte de Santander

El ELN hizo un pronunciamiento frente al secuestro de los cinco uniformados de la Policía Nacional en la región del Catatumbo. Indican que el secuestro se dio por el presunto apoyo del Gobierno Nacional a las disidencias de las FARC en esta zona del departamento Norte de Santander.

“Los policiales adscritos a las estaciones de policía de Petrólea, Tres Bocas y Tibú se dirigían en vehículo público de pasajeros cuando fueron interceptados en retén de control, por comandos elenos, a la altura del sector El Tablazo. Los patrulleros, responden a los nombres de: Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera”, se lee en el escrito.

El Ejército de Liberación Nacional -ELN- se refiere a los uniformados como “prisioneros”, asegurando que se encuentran en buen estado de salud.

“Los cuerpos de policía adscritos a la jurisdicción de Tibú se han convertido por orden presidencial, en apoyo y protección a la banda narco paramilitar del Frente 33 de la ex-Farc, lo que le ha garantizado a los narco paramilitares su accionar criminal en contra de la población catatumbera. El apoyo logístico y operativo brindado por el Ejército y Policía a la banda narco paramilitar del Frente 33 en la región, los hace participes y cómplices del accionar criminal de los narco bandidos", se puede leer en el comunicado.

Finalmente indican que, “En el curso de los próximos días y dependiendo de las operaciones de las Fuerzas Militares del Estado colombiano por rescatarlos se anunciarán las condiciones para su liberación”.