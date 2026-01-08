Por amenazas de grupos armados, se suspendió el suministro de gas domiciliario en Tibú

Tibú

Por amenazas de grupos armados con injerencia en la región del Catatumbo, Proviservicios, empresa que suministra el gas domiciliario en el municipio de Tibú, anunció la suspensión del servicio.

“La suspensión del servicio se dio por presiones de algunos grupos armados, que determinaron la orden de cerrar la oficina y cesar actividades”, dijo Reinel Rincón, integrante del área administrativa de Proviservicios en Tibú.

Aseguró que aunque las amenazas vienen desde hace un buen tiempo atrás, en esta oportunidad el detonante son las millonarias exigencias económicas contra la empresa.

“El detonante ya fue la extorsión hacia la empresa; por eso se tomó la decisión de cerrar el servicio”, puntualizó.

Son en total 3.600 usuario del municipio de Tibú que dependen del servicio de gas domiciliario que distribuye esta empresa.

“Los teléfonos corporativos no han dejado de sonar. Los usuarios preguntan qué pasó con el servicio y se les informa que es por amenazas y fuerza mayor; ellos conocen la situación que se vive en la zona”, señaló Rincón.

Advirtió además que el personal que labora en esta empresa -siete trabajadores -dos auxiliares administrativos, dos técnicos y tres colaboradores adicionales- se encuentra en constante zozobra.

“Latentemente, día a día siempre hemos estado en riesgo, con miedo de que nos pueda pasar algo”, expresó.

Concluyó indicando que si no existen garantías, el servicio no se restablecerá.