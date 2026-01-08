Comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo visitó el Catatumbo

Catatumbo

Una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Diócesis de Tibú se internaron en la región del Catatumbo para conocer de primera mano la crisis que viven los habitantes de Tibú y El Tarra, por culpa de las confrontaciones armadas del ELN y las disidencias de las FARC.

"La defensora del pueblo Iris Marín junto con la Comisión Humanitaria del Catatumbo visitó Versalles y Pacelli, en zona rural de Tibú, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de sus habitantes, escuchar sus necesidades y facilitar el acceso y la entrega de ayuda humanitaria de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Tibú, la Unidad para las Víctimas y el ICBF”, indicó el Ministerio Público.

Agregó que “los pobladores de distintos corregimientos de Tibú y El Tarra enfrentan una grave situación humanitaria por el recrudecimiento de la violencia en El Catatumbo, durante las últimas semanas, a raíz de los enfrentamientos entre el ELN y el disidente Frente 33″.

Posteriormente se dirigieron al corregimiento Filo el Gringo del municipio de El Tarra, “donde constató las graves afectaciones a la población civil, así como la destrucción y daños a bienes civiles, por la confrontación armada entre el ELN y el disidente Frente 33″.

Añadieron que “en este corregimiento, en gran parte, está deshabitado como consecuencia de los enfrentamientos, lo que ocasionó un desplazamiento masivo. La comisión, también llegó a la cabecera urbana del municipio de El Tarra y visitó varios de los albergues a los que han llegado estas familias desplazadas”.

Concluyen haciendo un llamado al Gobierno Nacional “para que adopte las medidas de protección y atención a las comunidades para la garantía de sus derechos y a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario”.

A la ciudad de Cúcuta, desde el pasado 25 de diciembre del 2025 a la fecha, han llegado cerca de 2.000 personas desplazadas de estos dos municipios, quienes han dejado sus tierras por el conflicto armado entre ambas organizaciones ilegales.