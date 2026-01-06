Masacre en Cúcuta: Tres jóvenes fueron asesinados en cercanía a Cormoranes

Cúcuta

La capital nortesantandereana registra su primera masacre de este año 2026. Tres jóvenes fueron asesinados en la trocha que comunica a Cormoranes con el Anillo Vial Occidental.

Información preliminar da cuenta que las víctimas estaban en este lugar, cuando fueron sorprendidos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y sin mediar palabra, les habrían disparado indiscriminadamente, acabando con la vida de estas tres personas de manera inmediata.

Las autoridades adelantan los actos urgentes y la recolección de información para determinar las causas de este hecho de sangre.

De momento se espera el pronunciamiento de las autoridades, mientras se trata de identificar a las víctimas.