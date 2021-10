Dura crítica de Bruce Mac Master, de la Andi, a modificación de Ley de Garantías

Los gremios del país se han pronunciado este miércoles sobre la aprobación de la Ley de Presupuesto del 2022, por 350,4 billones de pesos, lo que representa un aumento de 5,3 por ciento frente a la cifra de 2021.

El presidente del gremio de los empresarios, Bruce Mac Master, dijo en su cuenta de Twitter que es una verdadera lástima que el Congreso no haya atendido el llamado de tantos para que no se aprobara el cambio a la Ley de Garantías y dio tres razones por las que él considera que no es conveniente que se haya modificado la ley de garantías, y dice:

Porque se cambia en medio del proceso electoral.

Porque veremos convenios interadministrativos hasta la fecha misma de las elecciones.

Porque es un premio a la falta de planeación de entes territoriales.

Y en otro aspecto, Asofondos, que es el gremio de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia, celebró la decisión de que el Congreso haya eliminado el artículo que permitía traslados exprés pensionales entre regímenes privado y público.

El presidente de este gremio, Santiago Montenegro, dijo en un comunicado que "esta decisión muestra el sentido de responsabilidad y seriedad del Congreso y del Gobierno que tras analizar el impacto del artículo 104 consideraron su inconveniencia pues su aprobación habría ahondado desigualdades en el país al beneficiar a unos pocos, de ingresos más altos, dejándoles a los colombianos una costosa factura que, según cálculos del ministerio de Hacienda, estarían por el orden de cerca de $4 billones". Y aprovechó para hacer un llamado para que se aborde el análisis y la discusión de un proyecto de reforma pensional o de protección integral a la vejez.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advirtió que las entidades que celebren esos contratos y convenios interadministrativos deberán publicar previamente el proceso de selección en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y solo se podrán contratar con Pliegos Tipo establecidos por el Gobierno Nacional.

El jefe de la cartera sentenció que este artículo se estableció “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.