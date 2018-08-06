Ejército ofrece colaboración en caso de chuzadas que involucra a militares retirados

El Ejército Nacional condenó que militares en retiro estén involucrados en un posible caso de interceptaciones ilegales. Foto: Colprensa( Thot )

El Ejército condenó que militares en retiro estén involucrados en un posible caso de interceptaciones ilegales, según lo reveló la Fiscalía General de la Nación este fin de semana.

Según el Ejército, los oficiales ya están retirados de la fuerza y se trata del coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, retirado el 21 de marzo de 2017; el mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos, retirado el 3 de octubre del 2016 y el teniente coronel Jorge Humberto Salinas Muñoz, retirado por voluntad propia en el año 2014.

Ante esto, indicaron que rechazan “de manera categórica todo tipo de conductas y acciones contrarias a lo preceptuado en la Constitución Política y la Ley, por parte de cualquier miembro de la Institución, así tenga condición de retirado como en este caso”.

Además, la institución señaló que cualquier irregularidad que detecte será informada a las autoridades y que “suministrará toda la información requerida para apoyar a la Fiscalía General de la Nación en este hecho”.