El conmovedor relato de los exiliados ante la Comisión de la Verdad

Varios testimonios que engrosan o engrosaron en el pasado la lista de colombianos que tuvieron que salir huyendo del país ante el asedio de la violencia (la cifra llega a 550.000 actualmente) se dieron cita en la Comisión de la Verdad.

Diferentes tipos de liderazgos: políticos, sindicales, campesinos, jueces e indígenas revelaron la radiografía que contiene sus heridas por tener o haber tenido la condición de exiliados.

Uno de ellos fue Jairo Valencia, líder indígena quien dirigió en la orinoquía programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero emprender esa lucha casi le cuesta la vida. Las amenazas y atentados en su contra derivaron en su salida del país y el comienzo de una peregrinación por Venezuela, Brasil y Ecuador (a donde también lo persiguieron), la cual terminó cuando pudo establecerse finalmente en Estados Unidos.

"Tomé la decisión ya, me toca aprender inglés, me toca echar para adelante y no volver a ese país (...) sólo sé que cuando salí de Colombia aún tengo el olor de sangre que me explotó en la espalda mía y en la cara mía de los amigos, de los hermanos que yo tuve allá, cuando caminaba, cuando a raíz de eso es sentir los pasos de quienes lo perseguían a uno" expresó.

La justicia no fue ajena a la violencia, jueces y fiscales también contaron cómo en el país el que no se dejaba comprar por la corrupción o no se aliaba con los grupos ilegales debía irse irremediablemente, como le sucedió a la exfiscal tumaqueña Elsi Angulo, quien entre lágrimas contó cómo se sintió al llegar a Canadá donde no conocía ni el idioma.

"...y de repente a pesar de esos esfuerzos, a pesar de tener estudios, de ser abogada me convertí como digo: en peor que una iletrada", señaló.

El sindicalismo también tiene un capítulo abierto en la historia del exilio por el conflicto. Varios líderes contaron el por qué debieron abandonar el país debido a las presiones, amenazas, atentados e incluso torturas a manos de grupos paramilitares, empresas o el gobierno.

María Tila Uribe representa una de las historias de este tipo. Abandonó el país luego de ser perseguida por el estado, debido a que trabajó junto con maestros con el padre Camilo Torres.

"...siguió la cárcel, el consejo de guerra al que me llevaron con Francisco (su esposo) y mi hijo Mauricio, mi hijo menor, mis hijas y mi familia extensa sufrieron las consecuencias de lo vivido en esa etapa", indicó.

Las víctimas del exilio también incluyen a Comisionados de la Verdad, como Saúl Franco moderador además del evento, quien en su discurso se identificó con el dolor que sienten los colombianos que dejaron el país debido a la violencia, al contar su experiencia cuando huyó de Colombia hacia Brasil tras al asesinato de su amigo Héctor Abad en Medellín.

"...el exilio como la desaparición forzada es el imperio de la incertidumbre, uno solo sabe cuando empieza pero no sabe si termina ni donde ni cuando ni en qué condiciones", señaló el Comisionado.

Todos los testimonios que ha tomado la Comisión fueron recaudados en 23 países y suman más de 1.200 hasta la fecha.