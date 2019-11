¿El Estado debe pagar un medicamento de $100 millones mensuales?

La W conoció lo que sería un nuevo enfrentamiento entre las farmacéuticas y el Gobierno Nacional, esta vez por un medicamento llamado Vimizin de la farmacéutica norteamericana Biomarin. Cabe señalar que este fármaco es utilizado para el tratamiento de una enfermedad huérfana degenerativa llamada Síndrome de Morquio.

Para el sistema nacional de salud, este medicamento tiene un costo de 1.200 millones de pesos anual por paciente. Actualmente hay 96 pacientes en Colombia con ese síndrome.

Sin embargo, luego de hacer varios estudios, la Administradora de los Recursos de Salud (Adres) encontró que este medicamento no tiene mayor efecto en los pacientes, pues no cura la enfermedad. Tampoco mejora el estilo de vida de la persona, ni existen estudios científicos que comprueben su efectividad. A esto se suma que los únicos estudios existentes los ha realizado la misma farmacéutica Biomarin.

En países como Inglaterra y Canadá le dieron a la farmacéutica cinco años para que demuestre que este medicamento sí es efectivo y vale la pena que sea financiado con recursos públicos.

Adicionalmente, en Irlanda, un estudio de costo efectividad concluye que no se considera rentable el uso de este medicamento, por lo que no se recomienda su reembolso. Perú, por su parte, no financia este medicamento al aducir que los efectos adversos de este son superiores a los beneficios generados.

Bajo estos argumentos, la Adres solicitó excluir este medicamento del sistema nacional de salud, excepto en tres ocasiones:

Que el diagnóstico haya sido confirmado con las pruebas específicas establecidas en el protocolo de enfermedades del Instituto Nacional de Salud (INS) Que el paciente no esté en silla de ruedas Que el medicamento se suministre antes de los 10 años de edad

Sin embargo, W Radio conoció que el grupo de expertos que conforma el comité de exclusiones negó la exclusión del medicamento por ser una enfermedad huérfana. De esta manera, el sistema nacional de salud tendrá que seguir pagando anualmente casi 100.000 millones de pesos por este medicamento.