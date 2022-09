El informe de Timochenko tras el cónclave de las Farc

Tras el cónclave que hubo en Cartagena entre el Gobierno y las Farc finalizando marzo, en el que se dio un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, este último envió un informe a los integrantes del grupo subversivo en el que explica lo tratado en la reunión.

El líder guerrillero dijo que durante el encuentro se discutieron los incumplimientos en la implementación de los acuerdos y se estableció un cronograma de trabajo. Estos son los puntos más importantes:

Duración zonas veredales

Además, dijo que el presidente Santos "se comprometió a generar las condiciones para que a partir del día en que se terminen las Zonas y Puntos, desde el punto de vista legal, están se puedan mantener, ya con otra figura, pero que nos de garantía de continuidad en los proyectos tanto de formación, como productivos".

Esto significa que las zonas veredales se mantendrían hasta más allá del 31 de mayo, cuando se cumple el día D+180, pero no para postergar el proceso de dejación de armas sino para temas de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.

Sin embargo, también indicó que en una reunión del Secretariado y algunos miembros del Estado Mayor Central llegaron a varias decisiones.

Fecha del congreso de las Farc

El Congreso con el que se constituirá el partido de las Farc se realizará en agosto, previo a un pleno del Estado Mayor central "que debe marcar pautas hacia el congreso, después de haber recogido los insumos que salgan de las discusión de las tesis y demás documentos". La comisión para esto, según Timochenko, está a cargo de Carlos Antonio Lozada.

Las Farc, los desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz

Enrique Santiago coordinará un equipo de abogados que defenderán a los miembros de las Farc que deben pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Además, Timochenko da luces sobre los argumentos que daría la guerrilla ante el tribunal de la JEP. "Habrá que hacer una reconstrucción objetiva de aquellos hechos que se nos señalan como grandes crímenes, para presentarlos en su contexto y en especial para que nos sirva en función de la defensa colectiva, criterio que debe de primar ante nuestra presencia en la JEP".

Se creará un equipo de expertos que irá a las zonas veredales para identificar a los guerrilleros que se consideran víctimas y así "llevar a la JEP imputaciones contra los que han cometido crímenes contra el pueblo y sus organizaciones".

También se llama la atención para acelerar los restos de las personas desaparecidas durante el conflicto, pues "todo lo que hagamos en ese sentido son puntos a favor nuestro a la hora de responder ante la JEP", y advierte que solo el Bloque Efraín Guzmán ha avanzado. Por esta razón, crean una comisión con las guerrilleras Mireya, Shirley y Yaritza para avanzar en esa materia.

Igualmente, Timochenko reitera que todos los trabajos que se hagan con las comunidades deben ser documentados, pues "esto suma como trabajo restaurativo que debe ser tenido en cuenta en la JEP. Hasta las ranchadas se debe incluir en ese registro".

Dejación de armas y comunicaciones

Timochenko afirmó que ya se han emitido circulares al respecto y que por el momento se dará cumplimiento a los compromisos con el armamento de los guerrilleros que salen en misiones de las zonas veredales.

Sin embargo, dice que se debe fortalecer el equipo de prensa y no ocupar en otras tareas a los guerrilleros que se están capacitando en este sentido, pues "nosotros podemos hacer muchas cosas muy bien hechas, decir muchas verdades, tener una estrategia bien definida y acertada, pero si no lo sabemos comunicar, si no lo sabemos presentar, de nada nos va a servir".

Explicó que hay avances en el tema de las 20 emisoras que contemplan los acuerdos de paz y en la franja de televisión que tendrían. "En función de ello hay un montón de cuadros trabajando duro para hacer eso una realidad. Cada día venimos sincronizando y unificando mucho más nuestros mensajes a través de las redes sociales, elemento fundamental en esta nueva época".

Las cuentas de las Farc

Timochenko dijo que hay que presentar las cuentas "bien claras y respaldadas con facturas de lo que nos ha tocado gastar en esta etapa desde los puntos de preagrupamiento" y que deben tener listos los precios de las armas y municiones. Afirmó que sobre la economía de guerra el Gobierno les ha indicado que no se puede sacar un decreto para refrendar lo acordado, es decir, de usar los dineros de las Farc para reparar a las víctimas.

Además, indicó que hay una comisión encabezada por Álvaro Leyva, Enrique Santiago y Rafael Pardo que trabaja en ese tema y que hay un consenso de que las tierras de influencia de las Farc serán usadas para impulsar los proyectos productivos.

Las visitas de Sergio Jaramillo a las zonas veredales

Según las Farc, hay que parar las visitas que hace el Alto Comisionado para la Paz a las zonas veredales sin coordinación con la guerrilla. En este punto también se habló de un equipo que trabaja en proyectos legislativos para resolver temas como la sustitución de cultivos ilícitos, la participación en política.

Las disidencias

Según Timochenko, tras una conversación con alias Mojoso, disidente del Frente 14, y otros disidentes de la guerrilla, se llegó a la conclusión de que "se están haciendo consientes de que por fuera del proceso no hay ninguna perspectiva y si tienen algo de conciencia revolucionaria deben entender, que por encima de las dudas, de la mismas dificultades y del carácter del sistema, la opción está acá. Se definió claramente que desertores que no hayan hecho daño se pueden incluir en las listas".

El partido de fútbol de las Farc

En cuanto al deporte, Timochenko presenta varias propuestas para las Farc. La posibilidad de participar en la media maratón de Bogotá, de realizar un cuadrangular de fútbol y de constituir un equipo de fútbol de las Farc que juegue en la categoría B.

Según el líder subversivo, todo esto será coordinado por alias Walter, con quien se definirá un plan de trabajo, "pues eso requiere la visita a las zonas de entrenadores a seleccionar gente y demás arandelas. Por lo tanto requiere de un plan coordinado con las instancias nacionales".

Los escoltas de la guerrilla

Timochenko reveló que está pronto a comenzar el curso de los 300 guerrilleros que servirán como escoltas dentro de la misma organización, para garantizar su seguridad luego de la dejación de armas.

"Se está acopiando la información de quienes necesitan esquemas de seguridad y de que tipo, se definió quien va a asumir por recomendación nuestra la subdirección de la oficina de seguridad, que es donde se va a planificar todo lo relacionado con este tema", indicó. Además, dijo que 12 guerrilleros irán a Cuba para un curso de seguridad personal.

Los menores de las Farc

El jefe subversivo afirmó que el tema se trató teniendo en cuenta también incumplimientos por parte del Gobierno Nacional y falta de información entre algunos miembros de la guerrilla "que no han hecho la valoración política de lo que significa hacerle cumplir al Gobierno lo acordado".

Explicó que no se trata de una entrega sino de una desvinculación de los campamentos y que cuando los menores cumplan 18 años pueden "abandonar el plan y vincularse a los proyectos educativos, políticos y productivos nuestros".

La salud en los campamentos

Sobre la salud Timochenko indicó que se hará una campaña para presionar al Gobierno y motivar a la comunidad internacional a solucionar el acceso a la salud, con un proyecto a largo alcance que sería crear una EPS de las Farc.

"Por el momento han sido tomadas unas medidas de emergencia, van a colocar un médico y una ambulancia en cada Zona y Punto y a través de La Nueva EPS se tramitarán los casos que resulten. Hay una promesa de la Canciller, vamos a ver, claro que depende de la conectividad. Es a través del Oficina del Alto Comisionado para la Paz que se harán las coordinaciones, dicen que tiene hasta helicópteros disponibles para alguna emergencia. Sobre odontología van a realizar brigadas por cada una de las zonas y casos complejos se tramitaran. Es muy importante que el encargado de salud en cada zona y punto juegue su papel y este en coordinación con el Nacional", señaló.

Las violaciones a los protocolos

Timochenko hizo énfasis en el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, al indicar que el componente Farc del mismo no depende de los comandantes en las zonas veredales sino de la Dirección Nacional de las Farc.

Además, indicó que el MMV "no es el que autoriza o define traslados, son las direcciones las que los autorizan o definen. Pero esos traslados si deben ser coordinados entre las direcciones y el mecanismo de MM&V. Que van a mover unos milicianos, de inmediato se informa al mecanismo con el tiempo que hay establecido, se dice los nombres, la ruta y el punto de salida y llegada, etc. Igualmente ellos no son los encargados de resolver las necesidades a las Zonas y Puntos, su función es monitorear, verificar recibir las actas y todos los informes los procesan y los hacen llegar a donde deben de llegar y desde donde se emitirá un concepto".

Reconoció que en algunos casos de guerrilleros que han salido de la zona veredal con armamento y sin coordinación del MMV, no se puede argumentar que no se esté violando el protocolo.

Sin embargo, dijo que "ninguna dirección tiene por qué disponer a sancionar a un integrante del mecanismo, puede opinar sugerir, etc. Igualmente los integrante de ese mecanismo no están a disposición de las direcciones a partir del momento que entraron a integrarlo, por lo tanto cualquier relevo o cambio de personal debe ser previamente consultado con la dirección nacional".

Las becas del gobierno cubano

El gobierno de Cuba anunció hace unas semanas mil becas en medicina para el posconflicto que serían repartidas de a 200 por año, la mitad de ellas para miembros de las Farc.

Sobre la repartición de las mismas, Timochenko indicó que "se ha conformado una comisión integrada por Marcos Sánchez, Amaury Sánchez y Yimmi Ríos que en coordinación conmigo va a realizar la selección teniendo en cuenta las opiniones del Consejo Nacional de Reincorporación, en especial en lo referente a las 100 becas que prometió la Canciller".

Los criterios para escoger a los beneficiarios son, primero, el guerrillero que quiera estudiar medicina y reúna los requisitos académicos. Luego siguen los milicianos; los hijos de guerrilleros y milicianos; integrantes del PC3; familiares de guerrilleros y víctimas del conflicto armado. También abrirán cupos para militares afectados por el conflicto que no cuenten con recursos económicos para estudiar.

El compromiso que pide las Farc a los beneficiarios de las becas es el de "sumarse al proyecto y mínimo trabajar 3 a 4 años con la comunidades más pobres. Recuerden que la carrera dura 5 años".

Además, como la beca no cubre gastos de transporte y demás, se pensará en opciones para financiar a los beneficiados.