El presidente Duque debe cambiar a la cúpula militar y al ministro Botero: Ariel Ávila

Ariel Avila y José Uscáteguí sobre el escándalo desatado por los presuntos actos de corrupción que involucran a tres generales del Ejército.

Ambos respondieron a la pregunta sobre qué está pasando con las fuerzas públicas en nuestro país y explicaron lo que consideran pueden ser la solución a este problema.

En primer lugar, Ávila habló de la importancia de entender que estamos viviendo una época de posconflicto y aseguró que hay una cúpula hecha para el conflicto cuando estamos en un posconflicto, el presidente se está dando un lapo inmenso manteniendo a esta cúpula; hay una cosa que es normal en los posconflictos cuando terminan las guerras comienzan a aflorar estos temas de destaparse situaciones anómalas”.

Por su parte, Uscáteguí, dijo que “hay un interés de desprestigiar a la Fuerza Pública. Aquí estamos en conflicto con un poco de bandas haciendo daño”. A lo que Ávila respondió que “los indicadores de violencia disminuyeron, si estamos en un posconflicto. Tenemos problemas en algunas regiones, pero no se puede pensar que estamos peor que cuando estábamos en guerra”.

De otro lado, Ávila se refirió a las denuncias de corrupción “todos los generales tienen derecho a la presunción de inocencia, pero no es posible que cuando se hace una denuncia se cite que esto es un tema de izquierdas y de desprestigio”.

“En menos de un mes hemos tenido dos portadas de Semana dedicadas a los militares y tienen que poner caricaturas porque aquí no hay rostros” mencionó José Uscáteguí.

¿División en el Ejército?

Sobre si hay posturas dividas, Uscáteguí dijo “sí creo que hay dos visiones en las Fuerza Militares. Si hay información y se filtra, el problema no es quién la filtra, sino que el problema es que hay que investigar esa información”.

Por el contrario, Uscáteguí “no creo que hay una división en el Ejército. Sino que por fuera se está creando esa narrativa de que hay división lo cual sí le hace daño a la Fuerza Pública”.

Por otro lado, Ávila afirmó que “todos queremos a las fuerzas militares. Pero si hay denuncias que se investiguen. No se pueden torpedear las investigaciones, eso sí es un delito. Lo que pasa en varias regiones, esta cúpula no da pie con bola”.

También se refirieron a la responsabilidad del Gobierno, José Uscáteguí dijo que “él sí está tomando decisiones; a un general lo sacaron del cargo, a otro lo mandaron de vacaciones y a otro lo trasladaron”.

Mientras que, Ávila dijo que “nos prometieron acabar con el ELN, no lo han hecho. Nos prometieron acabar con el Clan del Golfo, no lo han hecho. En Montelibano mandan los Caparrapos. Deben mirar hacia adelante y no mirar el gobierno pasado”.

Finalmente, concluyó que “el general Martínez nunca debió ser comandante del Ejército por todos los cuestionamientos y denuncias que tiene. Este gobierno por mantener esa cúpula está dañando la imagen del Ejército”.