Empresas estarían ofreciendo vuelos chárter que no están permitidos en la cuarentena

En las últimas horas, personas de distintos sectores del país han recibido por medio de mensajes de texto de la empresa M2 Móvil, promociones de sus vuelos chárter.

Los mensajes que le llegan a los usuarios dicen: "Entendemos que todos para este tiempo enfrentamos momentos de ansiedad e incertidumbre. Confíe siempre en nosotros como su proveedor de vuelos chárter. Nuestro personal de ejecutivos VIP están dedicados a ayudarlo 24 horas los 7 días de la semana. Llámenos".

W Radio hizo el ejercicio de llamar y averiguar si se podía hacer el transporte de 10 personas de Bogotá a Barranquilla, con el motivo de devolver a estas personas a su lugar de residencia. Desde M2 Móvil se respondió que “en este caso sí era posible y que tendría un costo de unos 25 millones de pesos”.

Ante el escenario, W Radio procedió a consultar al director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, quien dijo: “una situación como la que ustedes están planteando no está permitido y pues el control lo adelanta la Aeronáutica Civil y pues agradeceremos que nos permitan conocer de ese caso en particular para adelantar las investigaciones del caso. De todas maneras esa no es una empresa aérea, según comentan ustedes es una empresa seguramente comercial y posiblemente este anunciando situaciones que no están permitidas dentro del marco del decreto del 457 del 2020”.

Seguido a esto ante la insistencia de que explicará quién está controlando los vuelos chárter en el país, el director Salazar agregó “básicamente la Aeronáutica Civil de Colombia es la entidad responsable de controlar el espacio aéreo y los vuelos civiles, básicamente lo que nosotros estamos en este momento ofreciéndole al país es la disponibilidad de los servicios de navegación aérea y los servicios aeroportuarios en la infraestructura aeroportuaria del país para la movilización de la carga aérea que en estos momentos es indispensable para llevar los bienes y los elementos de salud que tanto necesita el país”.

Finalmente, la autoridad aérea aseguró que no autoriza vuelos que no estén claramente justificados de acuerdo al Decreto 457, y que por ende revisará el caso denunciado.

