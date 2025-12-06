¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá? Meteorólogo responde

Estos primeros días de diciembre, los capitalinos han enfrentado días de fuertes lluvias y vientos que incluso han causado algunos daños en varias calles de la ciudad y caos en la movilidad.

Respecto a esto, Christian Euscátegui, meteorólogo, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre el clima en Bogotá y lo que se vendría en los próximos días.

En principio, explicó que “tenemos un país con una climatología de precipitación heterogénea, es decir hay zonas donde llueve muy poco Y otras zonas donde llueve muchísimo”, enfatizando que Bogotá es la sexta ciudad donde menos llueve en el país.

“Estamos en esa transición hacia la temporada de menos lluvias que suele establecerse en región andina hacia la segunda quincena de diciembre, pero digamos que estamos en el final de la temporada de lluvias para la región andina, en ese orden de ideas, hay una propensión significativa, además de que tenemos unos fenómenos de variabilidad climática que inciden para que tengamos lluvias en este momento por encima de lo normal”, dijo.