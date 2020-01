En Arauca hay institucionalidad: Mininterior controvirtió informe de HRW

“No podemos compartir que los grupos armados ejerzan funciones de Policía, allá hay institucionalidad, está la fuerza pública, tanto las fuerzas militares como de Policía. Pero lo cierto es que la zona de frontera genera unas dificultades muy grandes que el país conoce muy bien”, dijo.



A propósito, Vivanco se reunió con el presidente Iván Duque, le socializó el informe y las recomendaciones para garantizar la seguridad en el departamento.

“El propio presidente me dijo que iba a leer personalmente el informe y que a él lo que más le importaba era, no sólo el diagnóstico, sino las medidas que se puedan tomar para abordar la situación de orden público”, explicó.



Otro de los temas que manejaron fue el de las denuncias de la Revista Semana por presuntas chuzadas ilegales.



“Nos preocupa que equipos proporcionados o donados por los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se hayan podido usar, no lo sabemos, en estas tareas de espionaje”, agregó.