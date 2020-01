Gobierno anunció que excombatientes de las FARC serán capacitados en autoprotección

Archila hizo referencia a medidas de prevención, como cambiar las rutinas diarias y evitar la presencia en zonas de riesgo.

Además se impulsarán las alertas tempranas del Estado y se instalarán circuitos cerrados de televisión para la seguridad en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR.

Entretanto, el consejero respondió las declaraciones del senador de la FARC, Carlos Antonio Lozada, en las que acusó al Gobierno de “guardar silencio” y ser indiferente frente al asesinato de excombatientes.

“Categorizarlo de cómplice es, en mi opinión, una afirmación seguramente ignorante. Me imagino que él no ha tenido el tiempo de poder leer todo lo que estamos haciendo, y la evolución que tienen las medidas y el altísimo compromiso que tiene el Estado no puedo pensar que sea una afirmación de mala fe“, dijo.

