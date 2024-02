Entrevista a profundidad con Néstor Humberto Martínez por su renuncia como fiscal general

No puedo refrendar una decisión que a mi parecer desafía las pruebas entregadas por la Fiscalía y Estados Unidos: Néstor Humberto Martínez. Foto: Colprensa

Néstor Humberto Martínez, habló en La W sobre su renuncia después de que la JEP decidiera no extraditar a Jesús Santrich.

En primer lugar se refirió a que desde la Fiscalía tienen evidencias que demuestran que “el señor Jesús Santrich está involucrado en caso de narcotráfico” y añadió que “la Fiscalía hizo un seguimiento al señor Marlon Marín, en donde se estableció la existencia de la conspiración de llevar cocaína a EE.UU. con intervención en México”.

“Todo empezó con una entrega de cinco kilos de cocaína (…) esa evidencia fue compartida por carta rogatoria con los Estados Unidos y fue compartida debidamente con las autoridades colombianas. Paralelamente, la Fiscalía hacía seguimientos telefónicos a Marlon Marín, en donde se estableció la existencia de esa conspiración y cómo se estaba haciendo con un cartel de droga mexicano”, dijo el fiscal.

Afirmó además que está decisión de la JEP, “desafiaba la evidencia entregada por EE.UU. y la Fiscalía y confrontaba la constitución y la cooperación internacional” y explicó por qué fue el motivo para dejar la dirección del ente acusador, “yo no podría refrendar un acto que destruyó un principio fundamental del acuerdo de paz que trataba la reincidencia y el narcotráfico, yo debía ser coherente”.

Explicó de igual forma, las razones por las que no se judicializó a Santrich en la Fiscalía colombiana, “las operaciones de conspiración inician en un país, atraviesan otros y concluyen en uno diferente, como lo son todos los casos de narcotráfico, no se puede judicializar en dos países”.

Martínez resaltó el video dado a conocer ayer en el que aparece Santrich y en el que se habla del pago de 15 millones de dólares por las 10 toneladas de cocaína, lo que hace que no exista duda alguna que se trató de una conspiración y que se cometieron delitos. Sin embargo, dijo que no tiene conocimiento de que la JEP tuviera en sus manos ese video.

“Nosotros conocíamos el video pero sin las voces. Lo que apareció anoche deja en evidencia la conversación que se tuvo allí”, señaló.

También habló sobre el video en el que se observa al exguerrillero con otras personas, “nosotros conocíamos el video, pero sin las voces, lo que apareció anoche, deja en evidencia la conversación que se tuvo allí”.

Agregó que se trata de “horas y horas de grabación que dan cuenta de esta realidad, donde aparece la voz misma del exsecretariado de las Farc”.

“La constitución nacional estableció que para dar trámites para los desmovilizados la JEP debía establecer la fecha de los hechos, si era antes o después de la firma del acuerdo. Es muy claro, y no es invento mío, que no se debe conceder la extradición respecto a terceros que estén ofreciendo testimonio ante Justicia, Reparación y Paz” puntualizó.

El fiscal dijo que los estados requeridos y las autoridades deben respetar las actuaciones judiciales de los países requirentes. Además, insistió en que es claro que en la Ley Estatutaria se coló un artículo que dice que “no se concederá la extradición a terceros que estén ofreciendo verdad ante el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación”.

De otra parte, se refirió al caso Odebrecht y felicitó a los funcionarios de la Fiscalía por la investigación, “quiero hacerle un homenaje a los 15 fiscales no existe ningún país del mundo que haya juzgado a más personas en este caso; hay más de 10 condenas y 98 judicializados”.

Dijo que en este caso se compulsaron copias contra 11 aforados, se desvelaron los dineros que entraron a campañas políticas y que Colombia es el país con más personas investigadas en este proceso judicial.

También habló sobre Gustavo Petro y aseguró que debe explicar de dónde salió el dinero que se vio que recibió en el “Petrovideo”, “no se ha sometido a un debate y tiene que aclarar por qué actuó de esa manera, a diferencia de él mis manos no están llenas de sangre ni de dineros sucios”.

Sobre este tema, dijo que le gustan los debates “frenteros” y siempre ha salido a dar explicaciones, a diferencia de Petro que “no ha dado la cara, no ha salido a debates, no le ha explicado a la Nación de qué manera tuvo acceso a esos dineros”.

Además de eso habló de la importancia de la Fiscalía para dar a conocer e investigar casos en el país “desde el primer día que llegué, no he parado de trabajar en los casos de corrupción; en todos los casos relacionados con Odebrecht, Mattos, Hyundai, el Cartel de la Toga (...)” y aseguró que los medios ha informado de estos casos porque la Fiscalía los reveló.

Sobre los 3.000 investigados por delitos de corrupción, dijo que bajo su administración se reveló el “cartel de la toga” y que nunca antes se habían tocado sectores tan importantes de la vida pública. Además, evidenció casos de corrupción en los que había incurrido el 10% del Congreso.

Adicional a eso, se refirió al caso del exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, y dijo que “quedó resuelto, su término vence mañana y es ahí donde vamos a realizar la prorroga”.

“El señor Moreno se comprometió a entregar su testimonio en donde deja en evidencia a más de 45 personas relacionadas en este caso” reveló.

El fiscal dijo que renunció bajo “profundas convicciones democráticas” y aclaró que “es hechicería decir que renuncié porque pensé que la Corte me iba a declarar impedido en los temas relacionados con Odebrecht”.

Además, señaló que en este momento el país debe movilizarse, “los colombianos deben despertarse y hacer los arreglos institucionales y las correcciones necesarias”.

De otra parte, se refirió al apoyo del Partido Cambio Radical, "me dejaron solo, me hubiera gustado que me acompañaran en todo este proceso, sin embargo nunca comprendí su postura".

Finalmente, respondió si está de acuerdo con una constituyente, “no estoy de acuerdo con esto pero sí con un gran acuerdo nacional, necesitamos consolidar la paz y una constituyente solo traería una situación precaria para el país y reabriría las negociaciones del acuerdo de paz, ningún sector político quiere eso”.

“No me voy a dedicar a la política, quiero escribir, me voy a dedicar a ser abuelo” finalizó.