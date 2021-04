Es testigo de oídas: descalifican versión de Rodrigo Londoño sobre muerte de Álvaro Gómez

La W conoció las observaciones que la familia Gómez Hurtado por medio de sus abogados Bernardo Henao y Joan Sebastián Moreno hizo en contra de la versión voluntaria del excomandante de las Farc Rodrigo Londoño ante la JEP, sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Debido a que Londoño sostuvo en la audiencia que no cuenta con ninguna prueba más allá de su testimonio en el que afirma que lo único que supo fue que Jorge Briceño "El Mono Jojoy" les reportó el crimen luego de consumarse y que Manuel Marulanda decidió no "reivindicarlo". La familia considera que su relato no tiene ningún sustento ni aporta a la verdad.

Le puede interesar: Piden que audiencias en la JEP sobre magnicidio de Álvaro Gómez sean públicas

Resumen: La Comisión Nacional de Disciplina Judicial empezó sus labores el 13 de enero y en sus casi 90 días le hace seguimiento a las denuncias hechas contra jueces y abogados por casos de corrupción o irregularidades en sus funciones. Son más de siete mil procesos en curso, algunos están en riesgo de vencerse por términos y en otros ya se empezaron a tomar decisiones. ¿Qué tanto sirve la Comisión? ¿Cuáles son los casos más relevantes? ¿Cuál es el balance de estos primeros meses?



"Para apoyar su versión no aporta documentación, aportes, informes, manifiestos o material probatorio que permita ir más allá de una simple adjudicación de un homicidio en cabeza del Secretariado de las Farc" se lee en el documento en poder de La W.

También criticaron la validez del testimonio de Londoño a partir de la ubicación que tenía el día del crimen, porque el día del homicidio de Gómez Hurtado comandaba el Bloque Magdalena Medio (no el Oriental) y manifestó que la decisión no la tomó el secretariado de la guerrilla, por tanto, para los familiares su versión es "de oídas".

Lea también: Radican carta de protesta contra JEP por entrevista a Piedad Córdoba en caso Álvaro Gómez

"El individuo subversivo para ese entonces se encontraba en el Bloque Magdalena Medio, luego cualquier aporte de verdad, frente a la normatividad nacional e internacional, demuestra que su relato es tan sólo de oídas, lo que deja sin ninguna validez la versión entregada" señala el escrito.

Debido a lo anterior expresaron a la Sala de Reconocimiento del Tribunal su descontento, señalando que "esperaban y siguen esperando pruebas más robustas y específicas respecto a la autoincriminación que hicieron las Farc".