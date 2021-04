Exguerrillero contó detalles del asesinato de Policía en secuestro de diputados del Valle

En la conmemoración número 14 de la muerte de 11 diputados de la Asamblea del Valle que fueron asesinados en el 2007 luego de haber sido secuestrados por las Farc en 2002, se conocieron detalles de la muerte de una de las víctimas en esa incursión armada en la asamblea: el Policía Carlos Cendales.

De acuerdo con Gustavo Arbeláez conocido en la guerrilla como ‘Santiago’, dos de los guerrilleros (vestidos con prendas militares) a su ingreso a la asamblea preguntaron por un baño, por lo cual el uniformado los acompañó, luego los esperó afuera. Esa decisión preocupó a los subversivos, quienes iban a detonar un cargamento de pólvora que llevara a la evacuación del edificio y facilitara el secuestro, pero en su presencia no podían hacerlo, por tanto, decidieron atacarlo.

"Teníamos la orden de que no podíamos estar en las instalaciones más de cinco minutos y esa circunstancia de tener al agente Cendales ahí, el tiempo corría. Los nuestros me cuentan que le apuntan con el fusil, él en forma valiente se abalanza y forcejea y ahí ocurre ese desenlace que no estaba pensado que pasara" manifestó.

El excombatiente quien actualmente lidera procesos de reconciliación en el Valle del Cauca pidió perdón a la familia del agente y a los seres queridos de los diputados muertos en cautiverio.

"Hay un compromiso de aportar en pro de la memoria para que esto no se vuelva a repetir" manifestó.

La madre del uniformado Cendales agradeció el acto de perdón, en ese encuentro promovido por la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.