Explosivas grabaciones sobre la corrupción en Bolívar y Cartagena

Hoy en Vicky Dávila en La W, se revelaron las explosivas grabaciones sobre la corrupción en el departamento de Bolívar y su capital, Cartagena.

- AUDIO 1

Eso es así, nosotros le presentamos la empresa, cierto... mira ni siquiera tiene que ir los tipos, mira @&@ tenemos esta empresa dispuesta para hacer lo que quieras, para los olímpicos, para no se que experiencia tienen, para construir x cosa. Entonces aquí está la empresa a disposición son de confianza mío y yo te respondo por esa vaina...

Para que él se interese en estudiar lo que ellos tienen...

Generalmente se da el 15%... Tú vas a comprar un contrato, más nada... $@&@ es el negocio, ese es el negocio, la comisión. Es el negocio de mi tío Vicente o de todos los políticos aquí en cartagena, esa vaina, por eso es que Vicente se pelea los contratos con el gobernador.

Imagínate lo que me pasó a mi, yo trabajo en la feria por hobbie para &@& y hubo una vaina que dieron, un programa de la umata y entonces pretendían que yo diera la plata. Ese es un programa humanitario que se está haciendo, yo no me gano un peso ahí, y eran cagados 50 millones de pesos de ese contrato...

Todo todo... Como dijo ese tipo, no se mueve una paja, una hoja si no dan plata.

- AUDIO 2

"DUMEK YA DIO LA ORDEN DEL ANTICIPO"

Padre: no no es que Dumek ya dio la orden de que anticipo no…porque es que... generalmente, hay mucho contratista que no tiene musculo financiero, y ahora cogen los anticipos para pagar las comisiones… entonces el contrato comienza cojo ya… el contrato mil y sacan 200 pa´ pagar comisión...

Ya creo que el gobierno no contrata con anticipos... Entonces las obras comienzan mal…

Gerente: el contratista tiene que empezar con su propia plata y le pagan por actas por trabajos realizados…

Padre: Así que el chiquito no tiene chance…sino el grande que tiene plata

Gerente: Exacto… el que tiene el musculo financiero... porque es que había mucho contratista machucho que lo que hace es… esperaba que le pagaran el anticipo de ahí cogía la comisión pagaba la comisión cogía el resto y desfinanciaba el contrato…

- AUDIO 3

"LOS CONTRATISTAS NO SON LOS QUE NEGOCEAN LOS CONTRATOS"

Se hace el contrato y se establecen los porcentajes de obra para comenzarle a pagar... el contratista tiene que sacar de su plata... entonces con el 20% de la obra hecha le dan el 20%

Gerente: generalmente los contratistas no son quienes negocian los contratos. Entonces tú vas donde el gobernador… mira gober y tal... que contratos hay por ahí... hay este y este…ahh bueno yo tengo la gente... Ah bueno listo yo te doy este...a bueno… tu compras el contrato y te dan la plata... Así es que hacen... porque es que esos contratos dan plata... Los precios son precios….. Por ejemplo yo que estuve en Bogotá viabilizando el proyecto del Carmen… por ejemplo los precios de los accesorios son precios plenos de lista de lista de catálogo… mira te voy a comprar 100 millones pesos en tubería, ah bueno que descuento me das, te doy el 40 o te vas pa la otra en Pavco me estaban dando el 40 bueno yo te doy el 50…..

- AUDIO 4

"A ESTA GENTE HAY QUE DARLE EL 15 POR CIENTO"

Padre. Pa los juegos no han comenzado a hacer nada...

Gerente: no tienes que.. Esta gente hay que darle el 15% por lo menos… ahí ellos tiene que darte un porcentaje porque tú les conseguiste el negocio... Por eso es que no escogen contratista por escogerlo sino que hay gente que responde por esa vaina... Si vale la amistad porque tienes el acceso la entrada de poderles hablar... Pero el que no tiene el acceso de hablarle ni con la plata puede hacerlo... Fejed no se va a sentar con unos tipos que ni yo conozco que ni mi papa conoce….. Por eso te digo él se va a sentar es con nosotros tres.

- AUDIO 5

"DALE ESA VAINA A MI TÍO"

Gerente: en aguas solamente le han dado uno…y con Vicente estoy peleando con el gobernador pa que le de otro que es el del peñón…

Padre: que ya recibió el anticipo Vicente….

Gerente: no, ni siquiera el gobernador me dijo, dile a Vicente que no se meta con eso….yo quiero hablar esta semana con el gobernador porque la verdad vicente esta bien interesado en esa vaina…le voy a decir..mira gober.. Ahora viene san juan san jacinto viene el alcantarillado del carmen…

Padre: y el está cogiendo por otro lado….

Gerente: dale esa vaina a mi tio…pa tenerlo contento…

Lo quiere y ya lo negocio… el tiene bastantes compromisos de todavía de la campaña... De que yo me he dado cuenta que tenía decirle no sé qué... Es más le han hablado a él y yo me he dado cuenta.. Y si no le hubiera metido plata a la campaña no sale nada.

- AUDIO 6

"TIENE EL MANEJO, PERO NO LE HAN SOLTADO TODO"

Gerente: él está pagando esos favores… en aguas le han dado cosas el man está contento y además de esos tiene los puestos…tiene el manejo pero no le han soltado todo…..y no solamente con él.. Dumek lo ha hecho así con todas las dependencias…. Que es el malestar de Juancho Garcia de Daira galvis…porque porque Dumek también tiene compromisos políticos…todavía de la campaña por ahí dijo que debe 15 mil millones. Y necesita pagarlos... Eso no se lo dice a uno... Y no son 15 mil pueden ser 5 mil... Eso no es nada papi para una campaña... Pero que quede debiendo... Si una campaña de concejo que es una maricada te vale 2 mil millones de pesos. Y cuando se gana un concejal... Por ejemplo manolito, la campaña de manolito costó creo que 1500 millones de pesos &&@&& que te pegan eso.

- AUDIO 7

"EL GOBIERNO LE VA A DAR UN CONTRATO DE 70 MIL MILLONES"

Gerente: ya el gobierno le dijo que le iba a dar, que es lo que yo estoy tramitando en Bogotá, le va a dar un contrato de 70 mil millones de pesos…uno solo na mas ese que le den el 15% cuanto es eso…

Padre: y los juegos me dijo a mi….tengo 300 mil millones…pa los juegos….300 mil millones…

Gerente: no por eso, ellos no se sientan con cualquiera, ni le reciben plata a cualquiera ellos se sientan con gente que ya tiene trayectoria y con gente conocida... Porque también eso es delicado... Porque se les puede formar un escándalo como se ha formado allá en Bogotá el carrusel de la contratación y toda la cosa…..pero te digo que tenemos la entrada con Fejed….

- AUDIO 8

"El gobernador está conmigo listo" el que le habla al oído... Cálmate que va a sacar esa vaina, no este man está haciendo las vainas bien. El gobernador escucha todo eso... Entonces lo que son Johan y Feded son las manos derechas &@&... Johan es el que nos encontramos en el ascensor hoy... Pero fíjate Johan es amigo pero es más asequible él está ducho haciendo canchas... No hay nadie que se lo gane haciendo esa vaina ósea tú a él no le vas a echar cuento haciendo eso... Y por eso el prefiere tumbar el coliseo de ferias para hacer los juegos ahí pero le importa un carajo la ganadería... Yo no distingo una vaca de un toro... Pero ahí si la cagaron porque le donaron eso a la gobernación... Mira entiende dos cosas, acá entre nos, no se lo voy a decir para que no crea que es una amenaza... Pero por ejemplo donde está la subasta esa construcción que costó un billete en ese momento, lo hizo quien, el ministerio de agricultura y eso está cumpliendo sus funciones al pie de la letra. Tumbar eso significa retroceder una política de estado y un detrimento patrimonial del estado, y eso sí está claro, y eso tiene cárcel... A él ahí, no yo, cualquiera con peso del oficio le puede armar un enemigo de él... Él no puede llegar a decir que ni Amín ha dicho cuando necesito el coliseo y mando a una gente a limpiar que iban a tumbar... Eso no se deja de tumbar cabalgar ni la Subasta y se les va a embolatar esa vaina como no.

- AUDIO 9

Cuando el gobierno firmó la paz hizo unos programas para invertir en las zonas de conflicto... Entonces Carmen de bolívar y monte de María que estuvo golpeado por la guerrilla entonces Juan Manuel Santos le dijo a Dumek que el proyecto del alcantarillado de Carmen de bolívar lo iba a sacar... Pero los estudios los hace aguas de bolívar y eso es lo que estoy tramitando yo... Nosotros hicimos los estudios y estamos esperando la viabilidad técnica, ósea el concepto técnico favorable por parte del ministerio de agua para echar para adelante 70 mil millones... Simón Gaviria le dijo a Dumek cómo me saques eso antes de enero te giro la plata... Entonces me dijo sácale eso a ese tipo... Tú le sacas eso y ese man no te va a joder aquí más nunca en la vida... Cuando le saque eso le voy a decir a Dumek, gober yo lo que quiero es que complazca a mi tío con $@&&... Generalmente esos contratos así de grande no dan el 15 dan menos el 10 o el 12 pero de todos modos el 10% de 70 mil millones son 7 mil millones...

- AUDIO 10

No él tiene que cumplirle a los García... No sé qué compromiso tenga con Araujo que Araujo no es de componendas así como tal porque quiere mantener la

Vaina... Con la gente que tiene acceso allá en Bogotá no le giran plata para proyectos entonces es un gobernador con las manos atadas... No sé qué secretarías querrá lidio ni cuál tiene porque como todo eso viene ahora con lo que tiene con Dumek le deja las mismas secretarias... Ahí es donde tiene un problema como el se abrió mucho entonces a los que tiene le tienen que quitar un poquito... Y el senador de la república como el representante, el suegro alcalde de Cartagena 3 veces ... En la alcaldía de Nicolás Curi... Ibas a sacar el impuesto predial había que sacar una fotocopia de tu cédula por decir algo... Al ladito estaba la fotocopia de la alcaldía con un particular afuera cobrando la fotocopia... Ósea cuando lleguen a ese nivel de ahí para atrás lo que tú digas... Y él era el predilecto de los gatos, de la gata era el... La gata le dio la plata a Simanca y ella tenía la lotería y la salud creo que era... Y ella mandaba más que el gobernador.

- AUDIO 11

Los García que tienen de importante los votos... Porque ellos toda la vida han trabajado es la política... Es el negocio de ellos la política... Entonces dan empleo, llegan el control siguen la @&&@... Juancho García es un monstruo del trabajo... Mira que Juancho preso sacó a la mujer de senadora... Sale el meten preso a la mujer y saco al hijo... El hermano en sucre senador preso y pone a la hermana... Eso es porque tienen contacto con el pueblo... Y es haciéndole favores haciéndole vainas y controlándole votos

