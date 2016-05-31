Expresidente Uribe descarta por el momento reunión con "Timochenko"

El expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, reiteró su confianza y amistad con el abogado Álvaro Leyva y aseguró que, en efecto, se reunió con él en días pasados en la ciudad de Bogotá, con el fin de trasmitirle sus preocupaciones sobre el proceso de paz de La Habana.

Sobre la posibilidad de una reunión con el máximo líder de las Farc, Uribe Vélez expresó que el competente para negociar en nombre del Estado colombiano es el Gobierno Nacional, y que sus observaciones ya se han entregado y constan por escritos. "Tanto Álvaro Leyva como Bernie Aronson y Kofi Annan conocen nuestras preocupaciones y pueden trasmitirlas", afirmó el exmandatario, quien no cerró expresamente la posibilidad de que esta reunión se produzca.

El también senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, aseguró que no hay razón para que Uribe se reúna con el líder guerrillero; "para qué va a ir si todo está acordado y Santos le ha entregado todo a las Farc".