Fui a denunciar que mi expareja me iba a matar y el fiscal se burló: víctima de maltrato

Sigue la W conoció la denuncia de Ángela María Hernández sobre amenazas a muerte que recibió de su expareja a través de las redes sociales y su correo electrónico institucional. La estudiante contó que fue a denunciar a la fiscalía y le dijeron “es que usted lo dejó enamorado”.

Ángela María aseguró que su expareja le mandaba fotos de cuchillos y armas como “amenaza de muerte”. Además, afirmó recibir “entre 50 y 60 llamadas diarias” y correos electrónicos en los que “iba a hacer públicas mis cosas íntimas.

“No me siento tranquila ni en la calle ni en la Universidad”, explicó la denunciante, quien añadió que su expareja “ha hecho de todo para dañarme la vida”.

Ángela María empezó a notar los cambios en la actitud de su expareja cuando “no me dejaba subir una foto en redes sociales y se molestaba que me pusiera una falda para salir a la calle”. “Me decía que le hiciera caso y que no buscara problemas”, denunció.

El peor momento, según la estudiante, fue cuando decidió “ponerle fin a la relación”, pues el hombre “fue a mi casa, me amenazó, rompió las cosas de mi cuarto y me trató mal”. “Me acusaba que si a él le pasaba algo, la muerte iba a ser culpa mía”, aseveró.

Ángela María Hernández recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales y por correo electrónico de su expareja. Según la denunciante, en estos mensajes se encontraban fotos de armas de fuego y armas blancas. Además, las amenazas también iban dirigidas a la familia de Ángela María.

De acuerdo al testimonio conocido por Sigue la W, el hombre tiene un “problema psicológico”. Dicho problema está bajo el conocimiento de su familia, pero, hasta el momento, no han tomado acción alguna.