Funcionario de DIAN que investigaría Pandora Papers tiene 6 procesos en Fiscalía

Y como si fuera poco, las investigaciones por los casos conocidos en medio del escándalo de los Pandora Papers, las tendrá que asumir en Colombia el director de fiscalización de la Dian. Sin embargo, ese funcionario tiene seis procesos en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito, corrupción privada, cohecho entre otros. Además, las empresas de correos agremiadas en ICSA denuncian que él les retuvo una mercancía de manera arbitraria desde junio de este año y esta es la hora que no la han devuelto. Hay sospechas de un presunto interés de cobrar extorsión por las encomiendas.

Mauricio Gómez, Imperio Cargo y presidente de ICSA, afirmó en Sigue La W que “el 10 de junio personas de la Dian fueron a nuestras bodegas y compañías y decomisaron unas encomiendas sin nada que justificara esta inmovilización, diciendo que no tenían las firmas”.

Según Gómez, “la ley en Colombia está mal escrita y hace 20 años todo el país opera con que se entrega la mercancía y luego se firma el documento. Hace cinco meses nos tienen en ese cuento, no tenemos nada para empezar un proceso, como una tutela, ni tampoco podemos tener abogados”.

Además, dijo que esto a la Dian “no le importa. Hemos contado por todas partes la misma historia, pero ahora salen unos papeles como Pandora Papers. Este señor, Luis Carlos Quevedo (director de Fiscalización de la Dian), le interesa quebrar a las pequeñas empresas. Nosotros unimos a las familias de los colombianos. Nos quieren quebrar a nosotros, tiene que haber algo raro por ahí. Empieza uno a cuestionarse. Fueron directo a nosotros, no a compañías grandes”. Añadió que “hay cosas que ya no están en las cajas, se ha perdido material. Han revisado más de la mitad de las cajas y no han encontrado nada raro, no hay nada de valor, es pura ropa usada”.

Por su parte, Leslie Noguera, A Tiempo Cargo, comentó que “pudimos seguir operando porque decidimos no quedarnos callados. Es una persecución directa para sacarnos del mercado. ¿Cómo es posible que Quevedo siga ahí si tiene seis procesos en la Fiscalía? No es solamente nuestra empresa, es el gremio entero. El año pasado fueron a las bodegas y le quitaron a una empresa del gremio, que tiene la licencia del MinTIC, 1,500 paquetes. Existen movimientos extraños que buscan favorecer empresas extranjeras”.