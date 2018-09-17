La W RadioLa W Radio

Actualidad

Gobierno definió quiénes integrarán el Csivi y el Consejo Nacional de Reincorporación

La Ministra del Interior, el Alto Comisionado para la Paz, el Alto Consejero para el Posconflicto y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación estarán ahí.

La Ministra del Interior, el Alto Comisionado para la Paz, el Alto Consejero para el Posconflicto y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación estarán ahí.. Foto: Colprensa

La Ministra del Interior, el Alto Comisionado para la Paz, el Alto Consejero para el Posconflicto y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación estarán ahí.. Foto: Colprensa(Thot)

El Gobierno definió en las últimas horas quiénes serán sus representantes ante las instancias en las que se hace seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y la reincorporación de los excombatientes. 

La W conoció que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final será conformada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila. 

Entre tanto, el Consejo Nacional de Reincorporación tendrá como miembros del Gobierno a Archila y al director de la Agencia Nacional de Reincorporación, Andrés Stapper

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad