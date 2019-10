Gobierno desconoce si disidentes de las Farc infiltraron las protestas en Ecuador

Aunque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció que hay disidentes de las Farc infiltrados en las protestas en su país, el canciller Carlos Holmes Trujillo aclaró que no conoce información que compruebe estos señalamientos.

“Yo no quiero ponerme a especular, no tengo ninguna información concreta, no es un asunto que hayamos tratado a mi nivel con el señor canciller ecuatoriano. Prefiero guardar silencio sobre ese punto pero, naturalmente, si llegara a identificarse la situación por supuesto que habrá un pronunciamiento del Gobierno colombiano”, dijo.



foto: Priscila Salazar / WRadio

El Gobierno hará las indagaciones pertinentes y anunció su respaldo al presidente Moreno a quien le ofreció su apoyo para aliviar la difícil situación que está atravesando en su país.

“Esto mediante los mecanismos que se consideren convenientes dentro del marco de la institucionalidad interamericana”, señaló.

