Grabaciones probarían intento de senador Eduardo Pulgar de conseguirle soborno a un juez

En su columna en el portal Los Danieles, el periodista Daniel Coronell reveló unas grabaciones en las que se escucha al senador de La U, Eduardo Pulgar ofreciendo conseguirle un soborno a un juez de la República.

Según informó Coronell, el ofrecimiento de Pulgar se hizo en 2017 al entonces juez primero promiscuo municipal de Usiacurí, Andrés Rodríguez Cáez, para favorecer los intereses de Luis Fernando Acosta Osío, líder del grupo que logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

La propuesta, que según consta en la grabación fue rechazada por Rodríguez Cáez, se habría hecho en el apartamento de Pulgar en Barranquilla, a donde el entonces funcionario judicial habría llegado por invitación del copartidario del senador, y en ese momento Alcalde de Usiacurí, Ronald Padilla.

“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad, esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy, pero lo ideal es que no vayan a decir nada”, dice Pulgar en una de las grabaciones reveladas por Coronell.

“Quiero apelar a la buena relacion que ustedes tienen pa ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y, adicionalmente, aquí hay un negocio. Ustedes me dicen y yo voy y digo: pa esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”, añade el senador de La U.

Incluso el congresista y exvicepresidente del Senado habla de cifras de dinero. "Los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc, esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa' hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio".

En otra de las grabaciones publicadas en la columna de Coronell, se escucha al entonces juez de Usiacurí rechazae la propuesta de Pulgar.

“A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí, no", señala Rodríguez Cáez.