Gremio de la minería manifestó preocupación por inestabilidad jurídica

El pronunciamiento de la agremiación se conoce tras el fallo de la Corte que determinó al tumbar un artículo del Código de Minas.

Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Foto: Colprensa

Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Foto: Colprensa(Thot)

La Asociación Colombiana de Minería manifestó su preocupación por la inestabilidad jurídica que se está presentando en el país, tras la decisión de la Corte Constitucional que otorgó facultades para que las regiones puedan prohibir la minería de sus zonas.

Según el gremio este tipo de fallos afecta directamente la inversión y el futuro de las operaciones mineras en Colombia.

En ese sentido, la agremiación aseguró que estará atenta a la publicación de la sentencia para “identificar los mecanismos de implementación de dicha decisión que es donde se encuentra el verdadero reto”.

