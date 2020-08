¿Hay conflicto de intereses por parte de miembros de la Junta Directiva de EPM?

El economista y exmiembro del Comité Consultivo de Regla Fiscal, Marc Hofstetter, señaló a través de su cuenta oficial de Twitter, que "si la gerente de Semana, Sandra Suárez, y el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, integran la junta de EPM, las instituciones que representan no podrán investigar y opinar sobre EPM sin caer en un conflicto de interés: el principal semanario y tanque de pensamiento de políticas públicas quedarían autocensurados".

Frente a este pronunciamiento, La W consultó a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien le respondió a este medio: "sin comentarios".

También se consultó a la gerente Suárez, quien señaló que no hay conflicto de interés porque la Gerencia no tiene ninguna incidencia en contenidos pues está a cargo de los asuntos administrativos, financieros y de operaciones del Grupo Semana.

"Hay una clara división de funciones en los medios de comunicación de quienes ejercen la actividad periodística y quienes están en labores comerciales o de operaciones del negocio. El gerente no interviene ni participa en ninguna instancia de decisión de contenidos, no asiste a consejos editoriales, no conoce lo que se va a informar o publicar", indicó.

Y resaltó que "hay una segregación clara de funciones en los medios que ha funcionado siempre con claridad y transparencia".