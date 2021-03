¿Hubo fallas en la convocatoria para más de 2.000 vacantes en cargos públicos?

Un año y cinco meses esperó un ciudadano a que le llegara un correo de la Comisión Nacional del servicio Civil, citándolo a la prueba para el cargo público al que aspiraba. El mensaje, nunca llegó, y el examen ya pasó. 12.500 personas inscritas como él, y que pagaron entre 27 y 41 mil pesos, tampoco se presentaron.

Juan Eduardo Rodríguez, concursante a cargo público, indicó en Sigue La W que “lo que me pasó es que nunca me llegó el mensaje con la prueba, entonces me pregunto a cuántas personas les pasó esto”.

“Yo hago parte de los que no hicimos la prueba, esperé año y cinco meses para recibir una notificación de la Comisión, pero nunca llegó”, manifestó.

Por su parte, Henry Morales, gerente de la convocatoria CNSC, señaló que “el acuerdo de convocatoria es la que establece el proceso y establece por cuál medio se realizará la prueba”.

Dijo que “la comisión hace un despliegue de información en donde se van colocando las próximas fechas en las que se van a realizar las pruebas, y en redes sociales también se socializa”.

Finamente, recalcó que “la persona cuando se inscribe se le establece cuál es el medio de notificación, y reitero que la app no está establecida como el medio de comunicación”.