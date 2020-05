¡Indignante! Mensajero fue despedido pese a tener dos hijos en condición de discapacidad

Óscar Alfonso, padre de dos hijos en condición de discapacidad, dice que fue despedido de su trabajo como mensajero de la empresa Quick Help, en medio de la cuarentena, pese a que pidió reconsiderar la decisión porque no tendría cómo sostener a sus hijos que dependen totalmente de su cuidado.

"Me sacaron a vacaciones y cuando volví me dijeron que el contrato había sido cancelado y no me explicaron los motivos del despido (...) Mi hija tiene retraso mental moderado con deficiencia en el lenguaje psicomotor y mi hijo es sordomudo, dependen de mí" dijo.

De igual forma, dijo que "tengo problemas, tres hernias umbilicales. Envié una carta para que reconsideraran el despido por ser padre de casa con dos hijos de diferentes condiciones de discapacidad".

Además, explicó que "estoy muy preocupado. Mi hija estaba a punto de una cirugía de ligadura de trompas, pero todo el proceso se interrumpe. Ella no está escolarizada. El sueldo no alcanza".

Finalmente, le envío un mensaje a Quick Help "yo lo único que quiero es seguir trabajando, es poder seguir llevando el pan a mi casa, mis hijos necesitan la estabilidad de la EPS. Quiero poderme pensionar dignamente".

"Quiero mucho a Quick Help, y al gerente general que sé que me estima" dijo.

Por su parte, Vanessa Wiehls, gerente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional de Quick Help, señaló que "este despido no es por COVID-19 sino porque la labor terminó, no hubo una vacante que tuvieran las mismas labores". De igual manera, señaló que están buscando poder volver a recontratar a Alonso y reubicarlo laboralmente, "queremos garantizarle unas buenas condiciones laborales".