Isabel II recibe a Santos en Londres con un desfile de gala

El presidente Juan Manuel Santos fue recibido en Londres por la reina Isabel II con un desfile militar de gala y ofreció un discurso ante el Parlamento de Westminster, al inicio de un viaje de tres días al Reino Unido.



Santos protagoniza la primera visita de Estado de un mandatario colombiano a las islas británicas tres semanas después de haber sido galardonado con el Nobel de la Paz en reconocimiento a sus esfuerzos por acabar con el conflicto que ha asolado su país durante más de medio siglo.



El dirigente latinoamericano aspira a estrechar las relaciones comerciales entre Londres y Bogotá, así como a conocer de primera mano la experiencia del Reino Unido en relación al proceso de pacificación en Irlanda del Norte.



Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, dedicaron la primera jornada de su visita a diversos actos protocolarios, cargados del boato habitual que la monarquía británica dedica a sus recepciones de Estado.



Acompañado del duque de Edimburgo, esposo de la soberana, Santos pasó revista a las tropas en la House Guards Parade, el campo de desfiles cercano a la plaza de Trafalgar donde se celebran las grandes ocasiones de Estado en el Reino Unido desde la época de Enrique VIII.



El presidente latinoamericano, que en 2011 ya fue recibido en audiencia por Isabel II y que hoy se declaró "honrado por la imponente bienvenida" en Londres, escuchó el himno de Colombia en un acto al que también asistieron la primera ministra británica, Theresa May; la responsable de Interior, Amber Rudd, y el titular de Exteriores, Boris Johnson.



"Colombia está cerca de alcanzar un acuerdo de paz histórico. Con nuestro apoyo continuo al país, el Reino Unido está bien situado para beneficiarse de las oportunidades que se abrirán entonces", declaró Johnson al inicio de la visita.



Tras los desfiles, Isabel II acompañó a Santos y la primera dama colombiana en un carruaje ceremonial hasta el palacio de Buckingham, su residencia oficial en Londres, donde les ofreció un almuerzo y les mostró varios objetos relacionados con Colombia que se conservan en la Colección Real.



Santos obsequió durante esa recepción al duque de Edimburgo con un bolígrafo fabricado a partir de material reciclado de balas, símbolo del avance de Colombia hacia la paz.



Luego el mandatario se dirigió a los parlamentarios de las cámaras del Parlamento de Westminster para agradecer al Reino Unido su apoyo para terminar con la violencia en Colombia y describió la futura paz en su país como una oportunidad para fortalecer los intercambios comerciales y de cooperación.



"Esta visita confirma que el Reino Unido y Colombia somos aliados estratégicos en los más diversos campos de acción, pero principalmente en la lucha por la libertad y la democracia", afirmó.



"Yo agregaría otros dos temas a esta sociedad: la fe en las bondades del libre comercio y la iniciativa privada, y el respeto por los derechos humanos", añadió.



Santos abordó ante el Parlamento británico el resultado del referéndum sobre el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que el "no" se impuso por un estrecho margen a principios de octubre.



Al respecto, dijo que una "decisión tan trascendental" exigía "la participación directa de los ciudadanos" y se mostró confiado en que el escenario que se ha abierto tras esa consulta permitirá "tener un mejor y más legítimo acuerdo de paz para todos los colombianos".



Durante la jornada, el presidente se encontró asimismo con el príncipe Carlos y su esposa Camila, con quienes ya se reunió en 2014 durante una visita oficial a Colombia de ambos miembros de la familia real británica.



Una cena de gala en el palacio de Buckingham con la reina Isabel II y 170 invitados cierra esta noche el primer día de la visita de Estado, antes de que Santos se reúna mañana a primera hora con empresarios británicos y acuda más tarde al número 10 de Downing Street para conversar con la primera ministra.



El mandatario colombiano se reunirá después con Boris Johnson, para a continuación ofrecer una conferencia en la prestigiosa London School of Economics y cenar en la City de Londres, centro financiero de la capital británica.



El jueves, la visita de Estado concluirá con diversos actos en Belfast, donde Santos se reunirá en el castillo de Stormont, sede del Ejecutivo autónomo, con la ministra principal de la región, la unionista Arlene Foster, y su "número dos", el republicano Martin McGuiness.

• Agenda en Londres

—Martes 1° de noviembre

Este martes 1° de noviembre, el presidente Santos y su esposa recibirán honores ceremoniales de parte del príncipe Carlos y la Duquesa Camila, y se dirigirán al Horse Guards Parade, una explanada para desfiles de caballería, donde el Mandatario colombiano recibirá la bienvenida oficial.

La reina Isabel II y el duque de Edimburgo saludarán al presidente y su señora en el pabellón real del Horse Guards Parade. A continuación el gobernante de Colombia, acompañado por el duque de Edimburgo, pasará revista a la guardia de honor.

Enseguida el presidente Juan Manuel Santos y la señora María Clemencia Rodríguez de Santos se unirán a la reina Isabel II y el duque de Edimburgo para recorrer el Mall –una alameda del centro de Londres que se utiliza como vía ceremonial– hacia el Palacio de Buckingham.

Al llegar el presidente Santos a Buckingham, la Guardia Irlandesa interpretará los himnos de Colombia y del Reino Unido.

Tras una reunión con la reina Isabel II, la soberana acompañará al presidente Santos y su esposa a recorrer una exposición de obras de arte pertenecientes a la colección real, relacionadas con Colombia.

En la tarde, el presidente Santos visitará la Abadía de Westminster, donde depositará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. El decano de esta iglesia elevará una oración en honor de los militares británicos y también por los soldados y policías de Colombia caídos en combate.

Después irá al Palacio de Westminster, sede del Parlamento, donde será recibido por los presidentes de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. El gobernante colombiano dirigirá unas palabras a los miembros de las cámaras alta y baja.

Más tarde, el presidente y su esposa visitarán al Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles en Clarence House.

Al finalizar la noche, la reina Isabel II ofrecerá una cena de Estado en el Palacio de Buckingham en honor del presidente de Colombia, en la que ambos pronunciarán unas palabras.

—Miércoles 2 de noviembre

El miércoles 2 de noviembre, la actividad del presidente Santos empieza con un encuentro con líderes empresariales del Reino Unido.

Posteriormente, el mandatario colombiano irá a Mansion House, despacho del alcalde del Distrito Financiero de Londres, para participar en un foro de negocios en Colombia, en el que intervendrá junto al secretario de Estado para el Comercio Internacional, Liam Fox. Allí el presidente Santos hablará sobre el tema de la doble tributación.

En este evento ser presentarán los temas de cooperación, inversión, comercio y oportunidades de negocios para los exportadores e inversionistas británicos en materia de servicios financieros, turismo, infraestructura y agricultura.

A continuación, el presidente Santos y el príncipe Carlos se trasladarán al Museo de Historia Natural, donde se llevará a cabo un evento sobre la biodiversidad y la cooperación científica con Colombia.

Ese mismo día el presidente de Colombia irá hasta el número 10 de Downing Street, despacho de la primera Ministra Theresa May, con quien tendrá una reunión de trabajo.

Luego visitará el gabinete subterráneo que sirvió de despacho al primer ministro Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.

Y de ahí pasará a la Escuela de Economía de Londres, donde compartirá con alumnos de LSE su experiencia en la búsqueda de la paz.

En la tarde, el presidente Santos recibirá al líder oposición, Jeremy Corbyn, y por la noche asistirá con su señora a una cena ofrecida por el alcalde del Distrito Financiero Londres en Guildhall, una de las edificaciones más antiguas de Londres, que fue sede del ayuntamiento.

• Belfast, ciudad escogida por la paz

—Jueves 3 de noviembre

El presidente Santos también visitará Irlanda del Norte. En la mañana del jueves 3 de noviembre, el Mandatario y su esposa serán despedidos por la reina Isabel II y el duque de Edimburgo en el Palacio de Buckingham, antes de viajar a Belfast.

Irlanda del Norte fue escogida como escala en la visita del presidente de Colombia debido a su importancia como referente para Colombia en materia de paz.

En Belfast se firmó en 1998 el Acuerdo del Viernes Santo por parte de los gobiernos británico e irlandés, para poner fin al conflicto.

En esa ciudad el jefe del Estado colombiano visitará el Castillo de Stormont para hablar con la ministra principal, Arlene Foster, y el viceministro principal Martin McGuinness.

De allí pasará a un conversatorio de negocios e inversión en Colombia, en la sede del centro de convenciones Titanic Belfast.

También en Belfast, el jefe del Estado colombiano estará en Girdwood, un ejemplo de recuperación urbana y espacio público derivado de los acuerdos de paz, donde conversará con líderes comunitarios sobre los desafíos de la reconciliación.

Finalmente, al atardecer, el presidente Santos, ya de regreso a Londres, se reunirá con la comunidad colombiana en Mary Ward House.